【IT之家开箱】魅族 18X 图赏：双面 2.5D 轻薄机身

IT之家 9 月 22 日消息 在今日的发布会上，魅族推出了三款旗舰手机新品，其中魅族 18X 价 2599 元起，搭载 10bit 120Hz OLED 屏幕、骁龙 870 旗舰处理器、Flyme 9.2 系统，将于 22 日 18 点开启预订，26 日 10 点正式开售。

现在IT之家已经拿到了魅族 18 X 玄，并为大家带来开箱图赏，一起来看一下吧。

外包装简简单单，与魅族 18 系列别无二致，而且充分落实了环保政策，减少不必要充电器造成的浪费。

魅族 18X 采用了一块 6.67 英寸 FHD+ 分辨率 120Hz 自适应 OLED 屏，支持 360Hz 触控采样率，拥有 10bit 色彩，支持 DCI-P3 色域和 mMotion 高刷补偿功能，观感相当不错。

魅族 18X 玄拥有经过多层喷涂工艺与反复打磨的直角边框、柔和的过渡和边角处理，还有前后双 2.5D 微曲玻璃，背面 AG 磨砂工艺。

当方正的线条勾勒出笔挺的机身，双面 2.5D 的微曲玻璃也与直面无断点边框不期而遇。观感，是凌厉的直；握感，是柔润的爽。

值得一提的是，该机厚度仅有 7.99mm ，质量为 189g，而且还拥有 4300mAh 电池，因此在续航足够的同时也保持了不错的手感。

据悉，该机搭载了全场景影像系统，包括 6400 万像素主摄 + 800 万超广角 + 200 万人像景深，支持最高 8K 超清录制、流光快门与超夜视频，而且也支持 Dark Vision 夜景模式和超级夜景 5.0 等魅族 18s 系列的特性。

性能方面，魅族 18X 搭载高通骁龙 870 芯片，最高 3.2GHz 超大核主频，还有 Adreno 650 GPU 加持，宣称配合魅族 OneMind 5.0 智能调配让 CPU 功耗更低，表现更出色。

此外，魅族 18X 还采用了 UFS3.1 极速闪存，应用载入、下载安装、信息浏览等场景的预览速度相比 UFS2.X 有着大幅提升。

细节图赏：