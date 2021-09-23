报告：上半年全球 60% 新车配备车联网，2030 年超 90% 车型拥有 ADAS

9 月 23 日消息，彭博社新能源财经（BNEF）发布研究报告称，2021 上半年全球范围内网联汽车比例达到 58%，具备辅助驾驶能力的车型达到 43%，共享汽车达到 4%，电动车比例达到 7%，代表了全球范围内的汽车四大发展趋势。

上月，2021 年 慕尼黑车展刚刚落下帷幕，这是自新冠肺炎疫情后欧洲举办的最大车展。汽车租赁公司 Sixt 和英特尔旗下的 Mobileye 在会上表示，明年将在德国推出无人驾驶汽车的租车服务。

大众汽车和 Argo AI 则表示，将于 2025 年之前在德国推出大众汽车自主品牌 MOIA 的无人驾驶汽车共享服务。大众还表示，到 2030 年左右，无人驾驶汽车和“移动即时服务”(mobility as a-service) 业务将占其业务的 15% 左右。

彭博社认为今年这次 慕尼黑车展传达出了一个重要的信息 —— 汽车行业的发展风向不仅是电动化，还是互联化、共享化、以及智能化。

▲ BNEF 数据：互联化、智能化、共享化、电动化在全球的乘用车市场份额

（注：互联化、智能化和电动化的份额占比是指占乘用车全球销售份额之比。共享出行值是指全球乘用车行驶里程的份额。）

一、网联汽车近 60% 超 40% 车型具备 ADAS

据彭博新能源财经（BNEF）估计，截至今年上半年，全球近 60% 的乘用车都已装载嵌入式车载信息技术，其中一些车载信息技术提供了软件升级、信息娱乐服务以及主动安全服务。这些功能在司机中很受欢迎。例如，在福特第二季度财报电话会议上，CEO 吉姆・法利 (Jim Farley) 分享说，选择使用这些联网服务的 Mustang Mach-E 客户超过 95%。

目前市面上还没有完全自动驾驶的汽车。但目前市场上的很多智能汽车都配备了先进的驾驶辅助系统，大大提升了司机驾驶体验。比如 L2 级自动驾驶汽车可提供自动紧急制动和车道保持辅助等功能。这些功能为司机提供了更好的安全性和便利性。

BNEF 的最新数据显示，目前全球超过 40% 的乘用车销售商将 ADAS 作为可选产品提供给客户。根据汽车制造商的目标和政府政策，这一比例最快将在 2030 年超过 90%。

二、2024 年共享汽车占比将达 20% 欧洲已成最大电动车市场

尽管全球互联网打车用户约为 13 亿人，但 BNEF 估计，无人驾驶的共享汽车占全球乘用车里程份额仍低于新冠疫情前的 5%。随着无人驾驶共享出租车的规模扩大，到 2040 年这一比例可能会达到 20%。

同时根据 BNEF 的最新报告，今年上半年全球电动乘用车销量接近 260 万辆，占全球乘用车销量的 7%，创下了历史新高。欧洲以 16% 的市场份额领先，中国紧随其后，为 11%。北美仍然落后，电动车普及率仅为 3%。随着电池价格持续下跌，到 2040 年，电动车的全球份额将接近 70%。

结语：汽车“四化”发展迅速，新能源市场或迎来红利

根据 BNEF 的数据，在未来 30 年，汽车行业将不断加快智能化、网联化、共享化、以及电动化的步伐。而这一转变可能需要多达 173 万亿美元（约合 1117 万亿人民币）的能源供应和基础设施投资，并将推动对锂、钴、铜和稀土等原材料的需求大幅增长。

这将使制造商、矿商和贸易商受益，并可能推动本已飙升的新能源股票进一步上涨。