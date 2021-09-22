特斯拉上海超级工厂 9 月所产电动汽车将主要交付给国内消费者

9 月 22 日消息，据国外媒体报道，2019 年 1 月份破土动工，当年年底开始生产 Model 3，随后开始生产 Model Y 的上海超级工厂，是目前特斯拉旗下投产的两座整车组装工厂之一。

除了供应国内市场，特斯拉上海超级工厂所生产的 Model 3 和 Model Y，也已先后出口到欧洲等市场。在今年 6 月份，也曾有报道称，特斯拉已调整了策略，将上海超级工厂转变成主要的出口基地。

虽然特斯拉上海超级工厂所生产电动汽车已大量出口，仅 7 月份、8 月份这两个月就出口超过 5.5 万辆，但外媒的报道显示，在今年 9 月份，这一工厂所生产的电动汽车，可能还是会主要交付给国内消费者。

特斯拉上海超级工厂 9 月份所生产的电动汽车主要交付给国内消费者，可能还是出于提高季度交付量的考虑。上海超级工厂生产的 Model 3 和 Model Y，目前主要是出口欧洲市场，距离较远，从上海装船，运往欧洲港口需要一个月左右，本月生产的若大量运往欧洲市场，可能就无法在三季度交付给欧洲的消费者，影响他们三季度的交付量。

而在报道中，外媒也提到，特斯拉上海超级工厂每一个季度第一个月所生产的电动汽车，将运往其他市场，每一季度后半段所生产的电动汽车，将主要分配给国内市场。

由于月初就有报道称，上海超级工厂已再次做好了季度末冲刺的准备，目前正在尽全力生产和交付，这也就意味着特斯拉 Model 3 和 Model Y 本月在国内市场的交付量，可能会高于以往，成为最畅销的电动汽车也不意外。