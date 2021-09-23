任天堂新一期直面会于 9 月 24 日举行，时长约 40 分钟

IT之家 9 月 23 日消息 任天堂的最新一期直面会将于北京时间 9 月 24 日 6 点举行，届时将公布冬季推出的一系列 Switch 游戏，直面会时长为 40 分钟。
IT之家了解到，任天堂在 6 月份的 E3 直面会上公布了《漫威 银河护卫队》《奇异人生 本色》等游戏，《双点大学》《银河战士：Dread》等游戏也将在后续发布，预计本次直面会将发布游戏的更多预告内容。
此外，玩家们期待已久的《塞尔达传说：旷野之息 2》将在 2022 年发售，明日的直面会有望公布该游戏的更多介绍。
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此外，玩家们期待已久的《塞尔达传说：旷野之息 2》将在 2022 年发售，明日的直面会有望公布该游戏的更多介绍。
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