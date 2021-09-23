世界各地开发者展示 Steam Deck 掌机开发机，初步反馈积极

IT之家 9 月 23 日消息 世界各地的开发者开始收到 Steam Deck 开发套件，并在网上分享他们的初步想法。

上周，Valve 的一篇博客文章指出，该公司正准备向工作室发送有限批次的 Steam Deck 开发套件，以便他们能够在硬件上测试他们的游戏，并确保它们能够正常工作。

虽然这些是开发套件，但 Valve 说它们是“功能上与量产版是相同的”。

开发者对 Steam Deck 开发套件早期的反馈是积极的，一些开发者展示了他们的游戏在该硬件上运行，还有一些人报告说它们表现良好。

出版商 No More Robots 的 Mike Rose 称，下坡自行车游戏《Descenders》“运行完美”，在图形设置为完整的 Ultra 设置的情况下，帧率大约为每秒 50-60 帧。他还补充说，由于 Steam Deck 支持触摸屏，那些只能用鼠标和键盘玩的游戏仍然可以在 Steam Deck 上运行，但如果开发商想要的话，就必须为这些游戏添加自己的控制器支持。

Positech Games 的创始人 Cliff Harris 也报告说，他的工作室的游戏《Democracy 4》在掌上电脑的触控板控制下表现良好。他在推特上说：“第一印象是，这真的非常酷，《Democracy 4》似乎直接就能运行，尽管对于这款游戏，Steam 上的手指拨片比拇指摇杆好用 1000 倍。声音非常好，帧速率很完美”。

与此同时，飞行模拟器软件 X-Plane 的官方推特账户显示了一张在海滩上玩游戏的照片，随后证实该硬件支持飞行摇杆。

这款售价 399 美元起的设备在 7 月发布，被描述为“强大的一体化便携式 PC”，能够运行最新的 AAA 游戏。

Steam Deck 运行最新版本的 Valve 的 SteamOS 软件，基于 Linux，允许玩家轻松游玩他们的 Steam 游戏库中的游戏。Valve 还称 Steam Deck 也是一个开放的 PC，能够安装任何软件或与任何硬件。这意味着玩家可以访问其他公司的游戏商店，如微软商店和 Xbox Game Pass。

Xbox 老大菲尔-斯宾塞上个月透露，他一直在测试 Steam Deck，并说 Xbox 游戏，如《光环》“感觉很好”，“运行良好”。

Steam Deck 将配备一个与 AMD 合作开发的”强大的定制 APU“，一个 7 英寸触摸屏，带有陀螺仪和触控板的全尺寸控制器，Wi-Fi，蓝牙，microSD 扩展槽和一个 USB-C 端口。

IT之家了解到，Steam Deck 将于 12 月开始发货，价格从 399 美元（约 2581 元人民币）起（64GB eMMC），还提供 529 美元（256GB NVMe SSD）和 649 美元（512GB NVMe SSD）的版本。