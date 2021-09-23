消息人士：DRAM 合约价格 Q4 跌幅将超过预期

据市场消息人士透露，由于现货价格大幅波动，DRAM 合约价格在 2021 年第四季度的跌幅将超过预期。

Digitimes 报道指出，从各类产品的现状来看，DDR4 和 DDR3 芯片的现货价格已跌至近 6 个月以来的最低点，自 7 月以来价格已下降逾 20%。另外，PC DRAM 的平均现货价格已低于第三季合约价格。

消息人士称，包括服务器 DRAM 在内的所有细分市场的价格都在下降，预计第四季度 DRAM 合约价格将会下降近 10%。其中，PC DRAM 合约价格将下降 5-10%，高于此前预期；服务器 DRAM 合约价格将会下降 5%。

此外，内存模块公司消息人士称，预计 2022 年第一季度 DRAM 合约价格将持续下降，但在第二季度末左右将出现价格逐渐回升的迹象。

“随着芯片厂商对产能扩张保持谨慎态度，DRAM 价格不太可能达到 2020 年的低位，并将从明年下半年开始回归增长轨道。”消息人士补充说道。

日前市调机构集邦咨询（TrendForce）也发布报告称，随着终端产品客户库存已超过安全水位，第四季 DRAM 均价将开始走跌，而部分库存量过高的产品单季跌幅不排除会超过 5%，整体 DRAM 均价跌幅为 3~8%。