谷歌把印度反垄断机构告上法庭：非法泄露 750 页调查报告

9 月 23 日晚间消息，据报道，谷歌今日宣布，已对印度反垄断监管机构“印度竞争委员会”（CCI）提起诉讼，原因是 CCI 之前对谷歌展开了反垄断调查，但这份机密的调查报告却被泄露。

上周六有多家媒体报道称，CCI 的一项调查发现，谷歌滥用其 Android 操作系统在印度市场的主导地位，利用其“雄厚的财务实力”非法伤害竞争对手。谷歌当时回应称，期待着与 CCI 合作，以展示 Android 如何带来更多的竞争和创新，而不是扼杀竞争和创新。

今日，谷歌在一份声明中称，已向德里高等法院对 CCI 提起法律诉讼，以防止进一步非法披露机密调查结果。谷歌表示，该公司正在抗议这种破坏信心的行为，这种行为损害了谷歌自我保护的能力，也损害了谷歌及其合作伙伴。

谷歌在声明中称：“在整个调查过程中，我们充分配合并保持保密；我们希望并期待，与我们接触的监管机构也保持同样的保密水平。”

对此，CCI 尚未回复记者的置评请求。而谷歌发言人拒绝评论，是否已寻求禁令，阻止媒体对 CCI 报告内容的进一步报道。

印度反垄断监管机构在 2019 年对谷歌展开调查，称谷歌似乎利用其 Android 主导地位，削弱了设备制造商选择替代版本操作系统的能力，并迫使它们预装谷歌应用程序。

而上周六，CCI 一份 750 页的调查报告被泄露。据媒体报道，报告认为，谷歌让设备供应商很难使用替代版本的 Android 系统，并利用其影响力迫使供应商在自己的设备上预装谷歌的应用程序。

报告称，谷歌强制预装应用程序“相当于向设备制造商强加了不公平的条件”，违反了印度的竞争法。报告还称，谷歌利用其 Play Store 应用商店的地位来保护谷歌在印度的主导地位。谷歌应用商店的政策也是片面和模糊的，存在偏见。