员工不足加原材料成本上涨，调查称芯片短缺将持续到明年

9 月 24 日消息，一项新的行业调查显示，芯片行业劳动力不足加之原材料成本不断上升，导致芯片短缺问题加剧，这一状况将持续到 2022 年。

这项行业调查显示，困扰汽车制造等行业的芯片短缺问题可能会持续相当长一段时间。在接受 IPC 调查的公司中，超过一半公司表示，他们预计这种芯片短缺局面至少会持续到 2022 年下半年。由于成本上升和劳动力不足，芯片短缺问题正在加剧。

根据这项调查，80% 的芯片制造商表示，很难找到经过专门培训的熟练工来处理芯片制造中使用的有毒化合物。很多芯片公司称劳动力成本在不断上升。

有三分之一的亚洲芯片制造商表示，自己更难找到合格工人，而北美和欧洲芯片制造商的这一比例分别为 67% 和 63%。与此同时，42% 的亚洲芯片制造商公司称订单积压量在不断增加，而北美和欧洲芯片制造商的这一比例分别为 65% 和 60%。

46% 的芯片制造商表示，他们正在对现有员工进行二次培训，以填补空缺岗位；44% 的芯片制造商表示，正在通过提高工资待遇吸引更多劳动力。其他受欢迎的措施包括为员工提供更灵活的工作时间和更多的培训机会。

很多接受调查的公司表示，原材料成本上涨也是主要问题。90% 的芯片制造商都认为原材料成本不断上升，而且认为这一趋势至少还将持续 6 个月的芯片制造商比例大致相同。IPC 表示，芯片制造商的利润率因此不断减少。

一些客户可能已经感受到了这一点。根据 AlixPartners 的一份报告，2021 年汽车行业将损失 2100 亿美元的收入，预计全球汽车产量将减少 770 万辆。这也引起美国政府的注意。当地时间本周四，美国商务部部长吉娜・雷蒙多 (Gina Raimondo) 将会见汽车制造商、科技公司以及芯片制造公司的代表，讨论芯片短缺问题。