新款苹果 MacBook Pro 显示器分辨率曝光，已现身 macOS Monterey

IT之家 9 月 24 日消息 本周早些时候，苹果发布了 macOS Monterey 开发者预览版 Beta 7，在系统信息应用程序的显示分辨率列表中，出现了一对新条目，可能就是“M1X”14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型的分辨率。

据 MacRumors 报道，这两种新的显示器分辨率分别为“3456 x 2234 Retina”和“3024 x 1964 Retina”，与当前所有的苹果 Mac 产品的内置显示器分辨率都不一致。

IT之家了解到，当前 16 英寸 MacBook Pro 的显示器分辨率为 3072 x 1920，而当前 13 英寸 MacBook Pro 的显示器分辨率为 2560 x 1600，这两台机器的像素密度均为每英寸 226–227 像素。

如果这些新的分辨率是即将推出的 MacBook Pro 机型，那么将代表新机的显示器像素密度增加到每英寸 250 像素左右，这将使原生 2x Retina 成为新机的默认设置，获得更清晰的图像显示。

此前多方消息称，苹果新款 MacBook Pro 将在年内发布，提供 14 英寸和 16 英寸版本，有望首次配备 mini-LED 背光屏幕，会搭载全新的 M1X 芯片。