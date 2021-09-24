首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac新闻

新款苹果 MacBook Pro 显示器分辨率曝光，已现身 macOS Monterey

2021/9/24 9:13:25 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
评论：

IT之家 9 月 24 日消息 本周早些时候，苹果发布了 macOS Monterey 开发者预览版 Beta 7，在系统信息应用程序的显示分辨率列表中，出现了一对新条目，可能就是“M1X”14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型的分辨率。

据 MacRumors 报道，这两种新的显示器分辨率分别为“3456 x 2234 Retina”和“3024 x 1964 Retina”，与当前所有的苹果 Mac 产品的内置显示器分辨率都不一致。

IT之家了解到，当前 16 英寸 MacBook Pro 的显示器分辨率为 3072 x 1920，而当前 13 英寸 MacBook Pro 的显示器分辨率为 2560 x 1600，这两台机器的像素密度均为每英寸 226–227 像素。

如果这些新的分辨率是即将推出的 MacBook Pro 机型，那么将代表新机的显示器像素密度增加到每英寸 250 像素左右，这将使原生 2x Retina 成为新机的默认设置，获得更清晰的图像显示。

此前多方消息称，苹果新款 MacBook Pro 将在年内发布，提供 14 英寸和 16 英寸版本，有望首次配备 mini-LED 背光屏幕，会搭载全新的 M1X 芯片。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MacBook Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用