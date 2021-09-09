部分用户正计划针对苹果 M1 MacBook Air/Pro 屏幕裂缝提起集体诉讼

IT之家 9 月 9 日消息 据 9to5 Mac 报道，一项集体诉讼正在计划代表 M1 MacBook 的所有者，此前部分用户称在正常使用过程中出现屏幕裂缝，M1 MacBook Air 和 M1 MacBook Pro 都受到影响。

苹果公司大多数情况下声称，这些裂缝是意外损坏的结果。

IT之家获悉，在苹果支持社区和 Reddit 上都有一些帖子，用户要么报告说裂缝是在他们打开或关闭盖子时发生的，要么就是在他们下次使用设备时才出现的。

在某些情况下，苹果已经为用户免费修理或更换了机器，而其他大多数用户则被收取了费用。

集体诉讼

在大多数情况下，苹果公司否认负有责任，称是小块碎片造成的。

苹果公司的客服人员并不接受这些申诉。用户抱怨说，苹果代表坚持认为罪魁祸首是关闭键盘和屏幕之间的小物品或颗粒，即使这种解释与用户的经历完全相反。

律师 Migliaccio & Rathod LLP 表示，受影响的业主不同意。

“Migliaccio & Rathod LLP 目前正在对苹果公司进行调查，因为有广泛的报道说他们最近的 M1 系列 MacBook 笔记本电脑的视网膜显示屏在正常使用中容易出现屏幕裂缝。 许多用户声称，他们在没有施加任何不当压力的情况下从关闭的位置打开设备，却发现视网膜显示屏出现了明显的裂缝，通常伴随着横跨屏幕的黑条。另一些人报告说，裂缝是在简单调整屏幕的视角后出现的。在这些案例中，一个合理的消费者都不会想到这样的活动会损害他们的设备，更不用说导致屏幕裂纹，损害其功能 [...]。 许多人怀疑显示屏根本不够坚固，无法承受打开、关闭或调整其位置的正常压力，而苹果公司对这一问题没有提供任何预警。不管是什么情况，用户几乎别无选择，只能花费 600 美元以上的费用来维修他们的显示屏，而且不能保证屏幕裂纹的缺陷不会在以后再次出现。”

该律师事务所正在寻找遇到该问题的 M1 MacBook 用户的详细联系方式。Migliaccio & Rathod 只说它正在“调查对苹果公司的潜在法律索赔”，但确定和评估受影响的人数是律师在计划和提出集体诉讼的第一阶段。