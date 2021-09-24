北京现代：正在研发 L3 级别自动驾驶，未来将按国内法规推进

9 月 24 日消息，北京现代技术中心产品开发管理部虞春晖表示，目前北京现代已经在对 L3 级别以上的产品进行技术储备，诸如与百度进行自动驾驶相关的合作，对自动泊车等功能进行测试和验证。未来会根据中国整体政策的法规而进行推进。

目前，北京现代已经与百度合作开发第三代智能网联系统，并将第三代智能网联系统融入北京现代第五代途胜 L、第十代索纳塔、第七代伊兰特以及库斯途等多款车型，实现 DuerOS 智能语音交互功能、车家互控、BLE 蓝牙钥匙共享及手机远程控车等功能，达到车内智能。

▲ 功能应用

DuerOS 智能语音交互功能，只需一句简单的场景化指令，诸如有点热、想回家、想看电影，汽车就能精准识别，并做出反应。而且手机百度地图与车机百度地图也实现了账号统一，并支持共享模式；车家互控，实现在车内控制智能家电，或在家通过小度音箱控制车辆等操作，实现多空间联动；BLE 蓝牙钥匙功能，出门不需要再带钥匙，手机通过蓝牙匹配就可控制车锁、启动车辆，还可以与家人朋友共享钥匙密码。

据悉，目前将自动驾驶分为六个级别，从零级-五级分别是无自动化、驾驶员辅助、部分自动化、条件自动化、高度自动化、完全自动化。目前汽车企业基本能实现 L2 级别自动驾驶，车辆可以实现辅助转向、加速、泊车等，但驾驶员仍然需要注意周边环境，处理紧急加速、制动。