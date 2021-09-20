中国制造走向世界，中国中车自动驾驶客车在法国开启路况示范运行

IT之家 9 月 20 日消息 据新华社，中国中车旗下中车时代电动汽车股份有限公司（简称“中车电动”）制造的自动驾驶客车日前在法国巴黎开启路况示范运行。据悉，这款自动驾驶客车预计于 2022 年秋季起在法国实现载客运行。

IT之家了解到，巴黎大众运输公司自动驾驶项目负责人本雅明・若利维耶对此表示，此次路况实测取得了非常积极的成果。

中车电动自动驾驶技术部部长介绍称，该系列车辆型号为中车电动“新巴客”城市系列 C12AI，于 2020 年完成设计。

2021 年 1 月 6 日，中车电动宣布该公司生产的 12 米自动驾驶客车已通过了在法国巴黎进行的道路测试。这是法国首台 12 米自动驾驶客车获得开放道路运行许可，同时也是中国自动驾驶客车首次进入法国。

值得一提的是，法国与国内自动驾驶测试运营道路不同，在法试运行线路路况复杂，交通信号灯非常密集，同时，道路狭窄且拥堵，单边单车道多、弯道多，对自动驾驶的技术精度提出了很高要求。

官方介绍称，此类自动驾驶客车，以智能驾驶、智能动力、智能互联为依托，搭载升级版“T 动力”，辅以智能网联 V2X 技术，可全方位实施人、车、路动态信息实时交互，保证交通安全，提高通行效率。

▲ 图源：中车电动