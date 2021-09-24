不仅要统一接口，欧盟委员会将立法推动手机/平板等取消标配充电器

IT之家 9 月 24 日消息 近期欧盟委员会在提议，将 Type-C 接口作为智能手机、平板电脑等产品的通用接口，以减少浪费。如果这项法规获得通过，苹果公司受到的影响将最大，因为目前 iPhone 手机使用的是苹果独家的 Lightning 接口，消费者必需使用专用线材。

根据外媒 GSMArena 消息，一份最新的消息显示，欧盟委员会正在制定一项法规，不仅要统一充电接口、快充协议，还要取消智能手机、平板电脑、相机、蓝牙耳机、便携音箱以及手持游戏机的标配充电器。这一法规要求厂商将产品与充电器分开销售，以减少浪费。官方表示，欧盟消费者每人平均拥有三个充电器，而常用的只有两个。

此外，为了保证信息透明，OEM 厂商需要在产品上明确标注充电速度信息，以及是否支持快充的信息。

据IT之家了解，欧盟委员会表示，消费者每年要在单独售卖的充电器上花费多达 24 亿欧元，此外每年有大约 11000 吨的充电器被报废或者不再使用，成为电子垃圾。欧盟委员会希望这项立法能够为消费者每年节省 2.5 亿欧元的开支。

欧盟委员会的这立法，需要得到欧盟议会以及理事会的通过。一旦法规获得批准，设备制造商将有 24 个月的缓冲时间进行过渡。