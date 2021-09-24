涉嫌网络欺诈，蚂蚁链、阿里拍卖下架“数字亚运会火炬”交易

IT之家 9 月 24 日消息 据蚂蚁链官方发布，今天，接网友举报，蚂蚁链与阿里拍卖联手下架一起涉嫌网络欺诈的交易。

蚂蚁链表示，一位 ID 名为“街舞怪才”的用户在拍卖平台发布“亚运会火炬”的相关竞价处置信息，附以数字火炬藏品的详情图，混淆了数字藏品和实体火炬的差异，对买家造成误导，涉嫌欺诈。目前，平台已下架对应违规商品并对用户进行相应违规处理。

蚂蚁链粉丝粒目前仅支持数字藏品持有者、在持有 180 天后无偿转赠给符合条件的支付宝实名好友，需要强调的是，按照法律要求，转赠功能不支持任何形式的变相炒作，蚂蚁链在此提醒大家，注意甄别网络欺诈风险。

IT之家获悉，“数字火炬”是基于杭州亚运会 IP 发行的特许虚拟数字商品，由蚂蚁链提供底层技术支持，保障其在购买、收藏等环节的真实性、唯一性，有效保护亚运火炬知识产权的同时，让更多体育文化爱好者能拥有同款正版、随时随地鉴赏分享的收藏级数字火炬。

基于区块链的数字藏品还在探索，但坚决反对各种形式的炒作。炒作违背基本的价值规律，虚火上升对社会有害无益。

蚂蚁链称，坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字藏品为名，实为虚拟货币相关活动的违法违规行为；坚决抵制任何形式的数字藏品商品价格恶意炒作，用技术手段确保商品价格反映市场合理需求；坚决抵制任何形式将数字藏品进行权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为，反对数字藏品金融产品化。

蚂蚁链提醒，任何打着蚂蚁链名义的炒作、交易行为都是未经允许的，将采取合法手段保护自己的权益和行业健康生态，提醒公众和监管部门注意其中的欺诈风险。