优派推出 VX 系列两款 4K 游戏显示器：144Hz 起，HDR 黑色稳定功能

IT之家 9 月 24 日消息 优派今日宣布推出 VX2880-4K-PRO、VX3220-4K-PRO 两款游戏显示器。两款产品均采用 IPS 硬屏，具有 3840 x 2160 分辨率，三边微边框设计。显示器刷新率均达到了 144Hz，同时具有两个 HDMI 2.1 接口，适配游戏主机。

优派 VX3220-4K-PRO 显示器尺寸为 31.5 英寸，对比度 1000:1，亮度 400 cd/m2，具有 HDR 400 认证。该产品支持 10bit 色彩显示，响应时间快至 1ms，色域覆盖 100% sRGB、83% AdobeRGB，色彩精度 ΔE<2。

这款产品支持 Adaptive sync 技术，减少撕裂，还支持电竞游戏准星功能。产品搭载 DP、Type-C 多种接口，支持一线连功能，最高提供 PD 65W 供电。此外，显示器还具有 5 个 USB3.0 接口, 内置了一组 2 个 2W 的立体声环绕音箱。

优派 VX2880-4K-PRO 显示器屏幕尺寸为 28 英寸，刷新率可超频至 150Hz，响应时间 1ms。这款显示器还配备了电竞氛围灯，增强游戏体验。这款显示器同样支持 Type-C 一线连，提供 65W 供电。

IT之家了解到，这两款产品均支持 PIP 和 PBP 分屏功能，以及 ViewMode 多显示模式一键切换。显示器的配有升降旋转底座，快拆支架，四个方向调节，同时支持壁挂。

优派这两款产品已经上架，其中 VX3220-4K-PRO 售价为 6499 元，VX2880-4K-PRO 售价 4999 元。