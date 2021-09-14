索尼 BRAVIA BU30J 系列商用显示器开售：32-75 英寸，全系 4K HDR

IT之家 9 月 14 日消息 索尼于 2021 年 6 月正式推出了 BRAVIA BU30J 系列商用显示器，作为高端商显阵容的补充。该系列显示器覆盖 32 至 75 英寸，全系支持 4K HDR，9 月正式开售。

索尼 BU30J 系列包含 32、43、50、55、65、75 英寸，为商用客户提供丰富的选择范围。具体来看，产品搭载索尼 X1 旗舰级芯片，支持 X-Reality 技术，可以对画面进行超采样处理，重现细节，提高清晰度。产品支持索尼特丽魅彩 Pro 显示技术，带来更广阔的的色彩空间以及更高的饱和度。除此之外，产品还支持对比度增强功能、明锐动态技术以及背光闪烁改善技术。

该系列产品 32 英寸版本采用侧入式背光，最大亮度 300nit；43 英寸及以上版本则采用了直下式背光，最大亮度均为 440nit。电视的 32、50 英寸版本使用了 VA 面板，其它尺寸则使用了 IPS 面板。值得注意的是，索尼 BU30J 系列均为 60Hz 刷新率，目的是为了和高端产品线分开。产品均支持 7×24 小时不间断运行，目的是满足商用环境需求。

IT之家了解到，索尼该系列商用显示器可用于会议室、餐厅标牌、公共交通、商场导览、视频会议等用途，目前已经开售。