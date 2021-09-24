Uber 将英国 7 万名网约车司机视为员工：开始提供养老金计划

北京时间 9 月 24 日晚间消息，据报道，Uber 今日宣布，将开始向英国所有符合条件的司机推出养老金计划。数月前，Uber 承认英国司机为正式员工。

今年 3 月，Uber 根据英国最高法院的一项裁决，将其在英国的 7 万多名司机重新归类为正式员工，而不是合同工。Uber 还表示，将提供有保障的福利，包括假日工资、养老金计划和有限的最低工资。

今日，Uber 宣布，将把司机收入的 3% 纳入养老金计划，而司机可以选择将其收入的至少 5% 纳入养老金计划。Uber 的司机将自动加入由 NOW: Pensions 提供的养老金计划，并由工作场所解决方案提供商 Adecco 管理。

此外，代表 Uber 英国司机的 GMB 组织，有权代表员工与 Uber 进行谈判。Uber 和 GMB 也敦促 Ola、Bolt 和 Addison Lee 等其他网约车公司，为司机提供类似的福利。

Uber 北欧和东欧地区高管杰米・海伍德（Jamie Heywood）表示：“我邀请 Bolt、Addison Lee 和 Ola 等服务商合作，共同创建一个跨行业的养老金计划。这将允许所有司机都能为未来存钱，同时还能在多个平台上工作。”

英国养老金监管局对此表示，已经注意到 Uber 采取的“积极步骤”，并呼吁所有“零工经济”雇主为符合条件的员工登记参加养老金计划。

英国养老金监管局的一位发言人在一份电子邮件声明中称：“随着英国摆脱疫情，企业逐渐复苏，零工经济将进一步增长。所有为经济做出贡献的工人都能获得他们有权获得的养老金，这是理所当然的。”

该发言人还称，英国养老金监管局将对没有“自愿和迅速”为员工提供养老金计划的雇主采取执法行动。