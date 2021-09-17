全国网约车订单 8 月达 64321.5 万，环比下降 17.2%

IT之家 9 月 17 日消息 据交通运输部消息，全国网约车监管信息交互平台统计显示，截至 2021 年 8 月 31 日，全国共有 245 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加 4 家；各地共发放网约车驾驶员证 352.6 万本、车辆运输证 136.2 万本，环比分别增长 0.5%、0.4%。全国网约车监管信息交互平台 8 月份共收到订单信息 64321.5 万单，受疫情、汛期等因素影响，环比下降 17.2%。

交通运输部表示，在订单量超过 30 万单的网约车平台中，订单合规率最高的是如祺出行，最低的是秒走打车。2021 年 8 月订单量超过 30 万单的网约车平台共 18 家。与 7 月份相比，去哪儿专车从 7 月订单量超过 30 万单降到 30 万单以下；新增 K9 用车、秒走打车 2 家网约车平台订单量超过 30 万单。

IT之家了解到，按订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）从高到低的分别是如祺出行、招招出行、享道出行、携华出行、及时用车、K9 用车、T3 出行、神州专车、曹操出行、阳光出行、首汽约车、万顺叫车、滴滴出行、帮邦行、美团打车、伴个桔子、花小猪出行、秒走打车。本月订单合规率增长排名前 3 名的分别是万顺叫车、花小猪出行、及时用车；下降最多的分别是 T3 出行、伴个桔子、神州专车。