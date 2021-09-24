特斯拉：网上所谓“特斯拉 8 月上险数 2000 多辆”为不实信息

IT之家 9 月 24 日消息 今日晚间，特斯拉官方微博发文称，网上所谓的“特斯拉 8 月上险数 2000 多辆”均为不实信息。
以下为特斯拉微博内容：
近期接到很多网友和媒体朋友关于网传特斯拉 8 月销量数据的问询。特此敬告各位朋友：网上所谓的“特斯拉 8 月上险数 2000 多辆”均为不实信息。
有媒体此前称，8 月份特斯拉的上险数只有 2811 辆，为近 18 个月来的最低水平。乘联会公布的特斯拉 8 月零售量为 12885 辆，比上险数多了一万还略有余。
IT之家 9 月 24 日消息 今日晚间，特斯拉官方微博发文称，网上所谓的“特斯拉 8 月上险数 2000 多辆”均为不实信息。
以下为特斯拉微博内容：
近期接到很多网友和媒体朋友关于网传特斯拉 8 月销量数据的问询。特此敬告各位朋友：网上所谓的“特斯拉 8 月上险数 2000 多辆”均为不实信息。
有媒体此前称，8 月份特斯拉的上险数只有 2811 辆，为近 18 个月来的最低水平。乘联会公布的特斯拉 8 月零售量为 12885 辆，比上险数多了一万还略有余。
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