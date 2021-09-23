丰田汽车：到 2030 年将电动车电池成本降至一半

9 月 23 日，日经中文网报道称，丰田汽车 9 月上旬举行了有关电池业务的线上说明会。

丰田汽车在说明会表示，到 2030 年要确保的电池产能比此前计划提高 1 成，力争达到 2 亿千瓦时以上。并提出了使电动车电池成本降至一半的方针。同时，丰田计划到 2030 年在全球销售 800 万辆纯电动汽车（EV）和混合动力车（HV）等电动车。

据悉，在纯电动汽车领域，丰田计划在 2025 年之前新建 10 条生产线，2026-2030 年还计划以每年 10 条以上的速度不断增建。丰田积极向电动化投资，顺应了汽车行业的新能源浪潮。

除了自主生产之外，丰田还将与包括海外企业在内的外部企业展开合作，扩大生产。近日，丰田汽车公司与松下公司曾宣布，双方已同意组建一家合资公司，用于专门生产电动汽车所使用的棱柱式电池；丰田汽车还提出了从中国全球领先的新能源创新科技公司宁德时代采购电池的方针。

丰田的混合动力汽车技术全球领先，同时丰田的新能源技术也是多元化发展，如燃料电池、固体电池、镍氢电池、锂电池、氟电池以及新能源汽车技术每个环节或零部件，都有争第一的实力。丰田表示，通过累计约 1800 万辆的混动车销售，可以实现大约相当于 550 万辆纯电动汽车的减排效果。