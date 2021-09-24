苹果官方晒出 Apple Store 图片：iPhone 13/mini/Pro/Pro Max、iPad mini 6 和 iPad 9 在全球范围内开始发售

IT之家 9 月 24 日消息 苹果官方表示， iPhone 13 系列机型、新款 iPad mini 和 iPad（第九代）于 9 月 24 日（周五）在全球范围内开始发售。

苹果表示，Apple Store 零售店与 Apple 在线商店向顾客敞开大门，欢迎他们了解并体验最新款 iPhone 与 iPad 机型。由内到外重新设计的 iPhone 13 Pro 与 iPhone 13 Pro Max 配备了 iPhone 有史以来最先进的专业级影像系统、支持 ProMotion 自适应刷新率技术的超视网膜 XDR 显示屏、大幅提升的电池续航时间、Apple 设计的 A15 仿生芯片与先进的 5G 功能。iPhone 13 与 iPhone 13 mini 设计精美、经久耐用，并配备了 iPhone 迄今为止最先进的双摄系统、强大的 A15 仿生芯片。iPad mini 采用全屏幕设计，配备 A15 仿生芯片，支持 5G、人物居中等众多功能。iPad 搭载 Apple 设计的 A13 仿生芯片，支持人物居中、原彩显示等功能，起始容量相比上代机型翻倍。

无论在线上或店内，Apple Specialist 专家都可为顾客提供一对一服务，协助顾客选择新产品、使用旧设备参加折抵换购活动，并帮助顾客激活与设置新设备。

顾客在位于中国北京的 Apple 三里屯零售店内探索最新款 iPhone 与 iPad 机型。