iPhone 13 系列发布会期间苹果被 EFF 拉横幅抗议：“不要扫描我们的手机”

IT之家 9 月 24 日消息 为了抗议苹果公司现在已经推迟的 CSAM 识别计划，过去一直对苹果公司的儿童安全功能计划持反对意见的 EFF（电子前沿基金会，Electronic Frontier Foundation），在本月早些时候的 iPhone 13 发布会期间，在 Apple Park 上空拉了一条横幅，向苹果发出抗议信息。

在 9 月 14 日的苹果 iPhone 13 系列新品发布活动中，没有观众出席，而是采用预先录制好的片段进行现场直播，EFF 决定在 Apple Park 上空用飞机拉起一条横幅，上面写着“苹果：不要扫描我们的手机!eff.org/apple”。

EFF 说，选择使用这种形式的“空中广告”，以确保苹果的 CSAM 计划不会“淡出背景”，并确保苹果“听到”它们。EFF 还在 1 Infinite Loop 上空悬挂了同样的横幅，这是苹果公司以前的总部，四年前基本腾空了。

苹果公司在 8 月宣布计划使用设备上的机器学习和其定制的“NeuralHash”系统来检测 iPhone 用户的照片库中已知的 CSAM（儿童色情和虐待内容）图像。在其宣布之后，包括 EFF 在内的隐私倡导者和团体对其潜在的隐私风险发表了意见。

与谷歌和其他公司在云端扫描 CSAM 或儿童性虐待材料不同，苹果的系统使用设备上的处理来识别 CSAM 图像。然而，EFF 并不满意，此前曾呼吁苹果公司完全放弃其计划。

9 月 3 日，苹果公司宣布它将推迟原定于今年秋季晚些时候推出的 CSAM 检测，以“在发布这些极其重要的儿童安全功能之前收集意见并进行改进”。EFF 在一篇博文中说，它将独立地与“各种团体”举行活动，以收集研究和建议，它说其中一些建议在延迟期间可能对科技苹果有帮助。

现在，苹果公司 9 月份的活动已经结束，苹果公司必须与那些批评它的团体联系，并就如何处理困难的问题（如保护在线儿童）寻求更广泛的建议。EFF 则将与在这一领域工作的各个团体举行活动，分享苹果和其他科技公司应该认为有用的研究和关注。

IT之家了解到，苹果公司的儿童安全功能计划，除了 CSAM 检测外，还包括加强对儿童的保护，使其免受未经请求的图像影响。