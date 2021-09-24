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三星 Galaxy S22 Ultra 有望支持 S Pen 手写笔，类似 Note 系列可收纳

2021/9/24 23:52:06 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 24 日消息 根据德国媒体 GalaxyClub 消息，三星将于 2022 年推出的旗舰机型 Galaxy S22 Ultra，有望继续支持 S Pen 手写笔。此前三星已经宣布取消 Note 系列机型，并为 Galaxy Z Fold3 折叠屏手机、S21 Ultra 带来 S Pen 的支持。

外媒表示，作为该系列的旗舰机型，Galaxy S22 Ultra 的宽度将会更大，屏幕比例预计为 19.3:9，因此能够在机身内部提供手写笔收纳空间，如同此前的 Note 系列机型一样。如果该消息属实，那么三星未来使得 Note 系列回归的概率将大大减小，Ultra 机型将取代 Note 系列的地位。

▲ 目前在售的 Galaxy S21 Ultra

IT之家了解到，三星最新的 Galaxy Z Fold3、S21 Ultra 手机，尽管支持 S Pen 手写笔，但是机身内部没有提供收纳空间，手写笔只能放置在保护壳内。根据此前消息，三星 Galaxy S22 系列将搭载 Exynos 2200 芯片，其中 S22 标准版的尺寸预计会比 S21 缩小，S22+ 变化不大。三星将拉大该系列三款产品之间的差距，同时为 Galaxy S22 Ultra 配备 10 倍潜望式长焦镜头，以及 3 倍长焦镜头，与现有产品类似。

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关键词：三星Galaxy S22手写笔

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