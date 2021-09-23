欧盟提议将 USB-C 作为手机、平板、相机、耳机、游戏机等设备的通用充电口

IT之家 9 月 23 日消息 众所周知，苹果力推的闪电接口和其他厂商推广的 type-C 接口一直是用户争执不下的点，不过政府还是希望各大厂商甚至所有 3C 电子产品都统一接口的。

据多个外媒报道，欧盟委员会提议将 USB-C 接口作为智能手机、平板电脑、相机、耳机、扬声器、视频游戏机的通用充电接口。这在全球尚属首次，此举对 iPhone 制造商苹果的影响比其竞争对手更大。

欧盟委员会表示，它不是针对苹果公司，只是因为各公司在十年的谈判中未能就共同的解决方案达成一致而采取行动，这使得手机充电器的数量从 30 个减少到 3 个。

IT之家了解到，委员会执行官今日向欧盟提交了一份指令草案，允许欧洲用户使用相同的充电器，无论他们什么品牌的智能手机 —— 苹果、华为、三星、诺基亚等。

此外，该提案还涉及平板电脑、耳机、数码相机、扬声器甚至游戏机等领域，建议强制每款设备都配备 USB-C 口。

也就是说，如果苹果或其他制造商希望保留原有技术，它可以再单独提供第二个接口。当然，考虑到自家利益，这份提案能否通过也尚未可知。

专员蒂埃里・布雷顿 (Thierry Breton) 表示，“我们的项目符合消费者和环境的利益，同时保持创新，有利于改善公民生活，同时真正实现环保。无论如何，未来的生活应该让消费者的感觉更轻松。”

她认为，一个统一的充电端口将增加便利性并减少浪费。对此苹果回应表示“只规定一种充电口的严格监管会扼杀创新”，该公司还对立法通过后公司遵守该立法的 24 个月过渡期表示关切。

据欧盟委员会称，每年，欧洲消费者需花费约 24 亿欧元为手机和其他设备的配件充电，若提供通用的充电器则每年可节省 2.5 亿欧元。