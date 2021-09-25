华为发布 openEuler 欧拉操作系统

IT之家 9 月 25 日消息 9 月 23 日-25 日，华为全联接 2021 在线上举办。今日，华为在全联接大会上发布了全新操作系统“openEuler 欧拉”。

IT之家了解到，openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台，将通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建软件生态体系。同时，openEuler 也是一个创新的平台，鼓励任何人在该平台上提出新想法、开拓新思路、实践新方案。

2019 年 9 月 18 日，华为宣布 openEuler 开源，openEuler 开源社区正式上线。openEuler 希望通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生态繁荣发展。

2019 年 12 月 31 日，openEuler 开源代码上线。2020 年 3 月 27 日，openEuler 开源社区正式发布 openEuler LTS 20.03（Long Term Support）版本。这标志着 openEuler 已经有了成熟的规模商用能力。

昨日，华为轮值董事长徐直军接受采访时表示，最近对欧拉进行了重新定位，原先服务鲲鹏，现在定位为未来的数字基础设施操作系统。“华为未来将重点打造两个操作系统鸿蒙、欧拉，同时都进行开源。鸿蒙应用于智能终端、物联网终端、工业终端；欧拉应用于服务器、边缘计算、云基础设施。”

相关阅读：

《华为欧拉操作系统与鸿蒙实现内核技术共享，未来可自动识别连接鸿蒙终端》