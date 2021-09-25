华为欧拉操作系统与鸿蒙实现内核技术共享，未来可自动识别连接鸿蒙终端

IT之家 9 月 25 日消息 今日，在华为全联接 2021 大会上，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布。

IT之家了解到，欧拉操作系统可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖 IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和 OT（Operational Technology），实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

华为表示，欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力，让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。后续进一步在安全 OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享、实现生态互通。

据介绍，在 ICT 领域，华为提供服务器、存储、云服务、边缘计算、基站、路由器、工业控制等产品和解决方案，都需要搭载操作系统，所以华为一直在构建能力，旨在通过统一的操作系统架构来满足不同应用场景的需求。

本次欧拉全新升级，同时支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等设备的需求，可覆盖从 IT、CT 到 OT 数字基础设施全场景。

欧拉提出全栈原子化解耦，支持版本灵活构建、服务自由组合，通过一套架构灵活支持南向多样性设备，北向全场景应用。

统一操作系统，支持多设备：

采用全量组件原子化架构，支持内核灵活组合，全栈服务化按需构建，可根据设备不同的资源能力和业务特征进行灵活裁剪、按需构建。

支持构建服务自助化，“菜单式”配置内核和系统服务，可以对软件包、文件、函数等不同层级进行分级灵活组合。

提供多设备协同套件，包括“边云”协同，统一数据、网络和管理；集群多节点协同，可支持 PB 级内存池。

应用一次开发，覆盖全场景：

标准 API，实现操作系统与应用交互语言的统一；

欧拉 SDK 统一封装各种应用所需的数据、音视频、安全等能力；

欧拉 Devkit 提供跨设备开发向导、自动测试平台等插件，并可方便的集成到主流的应用开发平台。

本次大会正式发布了第一个支持数字基础设施全场景的 openEuler 21.09 创新版本，将于 9 月 30 日在社区上线。该版本不仅对服务器和云计算场景能力进行了增强，还实现了对于边缘计算和嵌入式场景的支持。2022 年一季度，欧拉开源社区将发布支持全场景融合的社区 LTS 版本。

截至目前，已有超过 6000 名开发者和 100 多家企业、高校、组织和机构加入欧拉社区，十多家主流操作系统系统领军企业发行基于欧拉的商业版本。