蚂蚁集团自研“摩斯隐私计算一体机”在乌镇正式发布：内嵌多方安全计算算法加速卡、国密认证密码卡

IT之家 9 月 25 日消息 9 月 25 日，2021 年世界互联网大会 "互联网之光" 博览会开幕。蚂蚁集团正式对外发布由旗下蚂蚁链团队研发的摩斯隐私计算一体机，为实现“数据可用不可见”增加新的行业实践。

隐私计算是通过使用加密处理、多方计算等方法来处理客户隐私数据，可实现“数据可用不可见”，是平衡数据利用与安全的重要路径之一，在全球数字经济迅速发展的大背景下，隐私计算作为数据安全领域的关键技术广受业界关注。

IT之家获悉，此次展出的摩斯隐私计算一体机外观是一个黑盒子，集合了 200 多项软硬件专利于一身。据介绍，蚂蚁摩斯隐私计算一体机基于蚂蚁链摩斯多方安全计算平台，深度整合了隐私计算、可信硬件、区块链等多种自主研发的技术。

▲ 蚂蚁摩斯隐私计算一体机

蚂蚁链方面介绍，摩斯一体机内嵌蚂蚁自研的业界首款多方安全计算算法加速卡，计算性能提升了数十倍；此外，还配备了自研的国密认证密码卡，提供最高加密级别的密钥管理，严防黑客攻击，以硬件方式保障密钥及通信安全。另外摩斯一体机可以无缝链接区块链，增强数据的可信度和提升审计监管能力。

该一体机可以实现即插即用，省去繁杂的安装流程，接入机构网络就可以实现快速部署，在金融、政务、医疗等场景可快速应用。客户可以一键和合作伙伴建立安全的数据连接，在保障数据安全和用户隐私的前提下，提升用户体验和业务效率。