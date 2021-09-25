华为胡厚崑：要匹配万兆接入需求，满足 100ms 到 1ms 的低时延要求

IT之家 9 月 25 日消息 今日以“智慧・健康・碳中和”为主题的中关村论坛在北京召开。华为轮值董事长胡厚崑在论坛上作了“持续创新，共建绿色智能世界”主题演讲。他表示，“华为将在联接、算力、低碳三个方面持续创新，与客户和伙伴们一起，为构建一个绿色智能世界而努力，让更多组织、更多人享受到科技创新的价值。”

胡厚崑在会上分享了华为的三个努力方向，包括数字网络建设、AI 数据中心目标以及低碳和可持续发展方向。

一、数字网络方面

华为预测，到 2030 年，全球总联接数将会达到 2000 亿，这其中最大的变化是要能够满足物的联接需求，在带宽、时延、空间三个方面提出了更高的要求。胡厚崑表示，要匹配从千兆到万兆的接入需求，满足机器智能从 100ms 到 1ms 的低时延要求。他还指出，“数字世界所需要的联接，正面临从量到质的变化，唯有通过持续不断的技术创新，才能打造无处不在、超低时延、超宽带的立体联接网络。”

二、数据中心

华为预测，到 2030 年，全球数据将会增加 20 倍，全球的 AI 算力需求将增加 500 倍。面对如此大的计算需求，算力、算法和数据都需要网络化的协同，需要全栈系统级创新，集约化建设人工智能算力，将人工智能算力打造成新型基础设施成为必然选择。胡厚崑表示，“让数据入湖、让应用上云，让数据中心成为算力中心，真正实现算力的无所不及，持续为数字经济提供变革生产力。”

三、低碳化发展

华为表示，希望通过数字技术和电力电子技术的持续创新，促进 ICT 产业自身低碳发展，并帮助各行各业节能减排、低碳化发展。此外，基于“比特管理瓦特”的理念，推动清洁能源发展与传统能源数字化。

IT之家了解到，胡厚崑最后呼吁，“绿色智能世界的建设，涉及到每一个企业、每一个组织、每一个人，是我们共同的目标，而这个目标进程是长期的，不能一蹴而就，这需要全社会持续的、协同的创新，需要一步一步来践行。”华为将在产品、技术、工程能力等方面持续投入创新，与全球科研及产业伙伴开放合作，不断突破基础科学和前沿技术，推动产业发展，共建绿色智能世界。