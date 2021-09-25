华为 MateBook 13s/14s 正式开售：2.5K 触控屏，6999 元起

IT之家 9 月 25 日消息 华为 9 月 13 日推出了两款笔记本电脑新品 MateBook 13s 与 MateBook 14s，售价 6999 元起，今日正式开售。

华为 MateBook 13s：

i5-11300H/16GB/512GB 售价 6999 元

i7-11370H/16GB/512GB 售价 7999 元

华为 MateBook 14s：

i5-11300H/16GB/512GB 售价 6999 元

i7-11370H/16GB/512GB 售价 7999 元

i7-11370H/16GB/1TB 售价 8999 元

华为 MateBook 13s、MateBook 14s 均采用触控屏，搭载华为移动应用，将 PC 应用生态和移动应用生态整合到一起。

IT之家了解到，这两款笔记本电脑搭载酷睿标压处理器，升级鲨鱼鳍散热系统，拥有 2520×1680 分辨率屏幕，支持 90Hz 刷新率、10.7 亿色、 10 点触控与硬件级低蓝光，拥有最高 13 小时续航，支持超级快充，充电 15 分钟就可办公 3 小时。

此外，华为 MateBook 13s 与 MateBook 14s 的 B 面配备“极点”摄像头，支持人脸解锁。两款笔记本电脑还搭载华为 SOUND 支持的沉浸立体声，可开启静谧空间通话以及全新智慧语音。