微软 Edge 浏览器 v94 正式版发布：提高安全性，修复 MHTML 问题

IT之家 9 月 25 日消息 今日微软正式推送了 Edge 浏览器 v94 正式版，版本号为：94.0.992.31。这预示着 Edge 浏览器正式版的发行周期，正式切换到每四周进行一次大版本更新。

以下为主要更新内容：

1、提供新的扩展稳定选项

这一功能的名称为“Extended Stable”，未来将保持每两周一次安全更新，每 8 周一次大更新的节奏

2、改进对于 MHTML 文件的打开

MHTML 格式将网页的文本以及多媒体集成到一个文件内。目前，如果 Edge 浏览器启用了 IE 兼容模式，这种文件将会默认以 IE 模式打开。不过，如果用户使用新版 Edge 浏览器保存网页为 mhtml 文件，那么该文件依旧会以 Edge 浏览器默认方式打开。本次更新修复了 Edge 浏览器以 IE 模式打开 MHTML 文档时遇到的 Bug。

3、限制私有网络请求对上下文的保护

从互联网访问本地内网，需要使用 https 请求。这一变化属于 Chromium 最新版内核的更新内容，有两种兼容性策略，可以适用于不同的场景。

4、组织混合内容下载

安全页面将仅支持下载托管在其它安全页面上的文件。如果页面以安全方式启动，那么非安全（没有使用 https）页面上的下载将会被阻止。这一变化同样基于最新的 Chromium 内核。

5、为本地账户启用隐身登陆

通过启用“ OnlyOnPremisesImplicitSigninEnabled ”政策，仅有本地账户（on-premises accounts）可以支持隐身登录，而微软账户以及 AAD 账号，均不再支持这种方式的登陆。此外，从本地账户升级到 AAD 账号的操作也会被禁用。

6、新的辅助功能设置页面

微软重新优化了辅助功能的设置，将所有相关功能集成到一个页面当中。用户可以在浏览器设置中找到，也可以直接在地址栏键入地址打开：

edge://settings/accessibility

IT之家了解到，在这一设置中，用户可以设置网页采用更大的字体，焦点区域显示高亮轮廓。微软表示，Edge 浏览器的辅助功能，将在未来版本继续丰富。

用户想要将 Edge 浏览器更新至最新的 v94 版，只需打开设置，选择左侧的“关于 Microsoft Edge”即可自动完成。