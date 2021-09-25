央视新闻：孟晚舟乘坐包机顺利落地深圳，结束 1028 天羁押回到祖国

IT之家 9 月 25 日消息 今晚 9 时 51 分，孟晚舟乘坐的中国政府包机，顺利在深圳宝安机场降落，我国一名驻外大使和相关工作人员护送孟晚舟女士回国。深圳宝安机场塔台通过无线电向 CA552 机组通话，告诉孟晚舟女士：“祖国永远是你最强大的依靠，孟晚舟女士欢迎你归来！”

这是孟晚舟从 2018 年被加拿大羁押以来，首次回到中国。与此同时，众多深圳民众自发来到深圳宝安国际机场进行欢迎，华为公司众多员工以及高管在停机坪进行迎接。此外，深圳最高楼平安大厦打出“欢迎孟晚舟回家”字样。央视记者表示，孟晚舟回国后将严格落实防疫要求，进行 14+7 天隔离。

外交部发言人华春莹今日表示：事实早已充分证明，这是一起针对中国公民的政治迫害事件，目的是打压中国的高技术企业。对孟晚舟女士所谓“欺诈”的指控纯属捏造。美国、加拿大所作所为是典型的任意拘押。

一起来回顾飞机降落的过程：

孟晚舟身着红色连衣裙走下舷梯，随即发表讲话。她表示：“异国他乡的漫长等待，充满挣扎与煎熬。当走下舷梯，家乡的温度让我难以言表。祖国，我回来了。”演讲过后，孟晚舟女士与欢迎群众共同唱起《歌唱祖国》。随后，她乘坐汽车离开停机坪，将在机场做核酸检测，并进行防疫隔离。

IT之家了解到，孟晚舟于 2018 年 12 月 1 日在加拿大温哥华转机时，被加拿大警方应美国政府要求逮捕。随后，加拿大司法部召开新闻发布会，公布了孟晚舟被捕的消息。2019 年 3 月，加拿大批准了孟晚舟到美国的引渡令，此后华为就孟晚舟被捕一事起诉加拿大政府。

2020 年 5 月 27 日，不列颠哥伦比亚最高法院裁决孟晚舟案满足引渡要求的双重犯罪标准原则，决定不予释放。2021 年 8 月 18 日，孟晚舟引渡案在不列颠哥伦比亚省高等法院的审理全部结束，法官没有立即宣布判决结果。法官决定，10 月 21 日举行会议，商定宣布判决结果日期。

北京时间 2021 年 9 月 25 日，经中国政府不懈努力，孟晚舟乘坐中国政府包机离开加拿大。孟晚舟本人发表讲话，并更新了朋友圈：“感谢亲爱的祖国，感谢党和政府，正是那一抹绚丽的中国红，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗时刻，引领我回家的漫长路途。”

华为公司今日称，期待孟女士尽快安全回国，与家人团聚。华为将继续在美国纽约东区联邦地区法院的公司诉讼中维护自己的权利。孟晚舟律师声明称，孟女士没有认罪，十分期待 14 个月后对她的指控将被完全撤销。

▲ 孟晚舟乘坐的中国政府包机