小米 MIUI 本周公告：安卓 12 开发版 Bug 正在排查，修复麦克风收音问题

IT之家 9 月 25 日消息 今日小米发布了本周手机以及 MIUI 最新进展。小米于 9 月 18 日，为小米 11、11 Pro、11 Ultra 手机推送了 MIUI 21.9.17 内测版更新，正式带来了 Android 12 预览版内核。这一版本更新除了进行大版本升级之外，还修复了指纹解锁等问题，还对通知栏、状态栏以及设置进行了修复。

据IT之家了解，小米社区有开发版内测用户反馈称，这一系统在使用时存在多种 Bug，小米官方本周进行了回复。

以下为新增 Top10 问题答复和进度：

1. 安卓 12 开发版浏览器闪退

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

2. 安卓 12 开发版部分应用，底部空白区域较大

进度答复：已在开发版中部分优化，请大家更新最新版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

3. 安卓 12 开发版日常使用耗电快进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

4. 安卓 12 通知栏控制中心，下拉屏幕上有颗粒状模糊

进展答复：已在开发版中部分优化，请大家更新最新版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

5. 安卓 12 开发版，多场景经常闪屏

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

6. 开发版深色模式下，桌面图标和小工具反色异常

进度答复：已在开发版中部分优化，请大家更新最新版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

7. 开发版耳机麦克风无法收音

进度答复：已在开发版中修复，请大家更新最新版本验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

8. 小米 10 开发版日常使用耗电快

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

9. 小米 11 在 12.5.11.0.RKBCNXM 版本，屏下指纹图案显示异常

进度答复：此问题已修复，请大家在后续版本验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

10. Redmi Note 8 Pro 在 12.5.2.0.RGGCNXM 版本，桌面自动恢复整理

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。