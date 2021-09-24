小米手机 MIUI 开发版新增小部件：支持深色模式，QQ 音乐、高德/百度地图、WPS、斗鱼已适配

IT之家 9 月 24 日消息 小米手机 MIUI 开发版新增支持小部件，众多系统应用都已适配，还支持三方应用小部件，首批支持：百度 App、QQ 音乐、高德地图、百度地图、WPS、斗鱼。

IT之家获悉，在桌面双指捏合即可进入小部件商店，选择你喜欢的小部件就可以添加到桌面了。小部件还打通了负一屏和桌面，可以将小部件随意在负一屏和桌面之间拖动。小部件还支持深色模式！更多精彩，等你体验！