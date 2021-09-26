吉利子公司要搞飞行汽车，未来 3 到 5 年落地中国

新能源汽车是目前最火的赛道，资本追捧，各种扶持政策不断出台，这也导致越来越多车企跨界造车。越发拥挤的赛道也让一部分的企业开始把目光转到飞行汽车上。

飞行汽车会是未来新的赛道么？从目前各个企业的动作以及资本的青睐程度来看，飞行汽车很有可能会是继新能源汽车以后的下一个风口。在行业还没形成规模前，目前各个企业都在争相布局相关的技术以求在风口到来的时候占据最好的位置。

日前，吉利科技旗下的沃飞长空与城市空中交通企业 Volocopter 宣布将共同打造合资公司 —— 沃珑空泰（成都）科技有限公司。

据悉，新成立的合资公司沃珑空泰将负责德国 Volocopter 产品在中国的生产和市场运营，其计划在未来 3 到 5 年内将城市空中出行（UAM）落地中国。此外，为了加快中国市场运营，沃珑空泰将订购 150 架 Volocopter 旗下的飞机。

而在此之前，同样是造飞行汽车的上海峰飞航空科技有限公司（以下简称“峰飞航空科技”）宣布完成了 1 亿美元 A 轮融资。据了解，该轮融资由国际航空资本投资，这笔融资也是迄今为止国内 eVTOL（电动垂直起降航空器）企业获得的最大单笔融资。

飞行汽车不是新赛道

虽然飞行汽车很热，但它却不是什么新鲜玩意。100 多年前，在汽车、飞机还没普及的时候，已经有人把它们两者结合在一起。

1917 年，飞行汽车之父格・寇蒂斯第一次向人们展示了飞行汽车这种新型交通工具。他的铝制 Autoplane 夸张地装有三只翼展达 12.2 米的机翼。一台 100 马力的汽车发动机驱动着车尾的四叶片螺旋推进器。严格意义来讲，Autoplane 算不上飞行汽车，因为它从未真正飞上天空，但它实现了一些短距离的飞行式跳跃。

这是飞行汽车的开始，后来者虽然前赴后继地追随着格・寇蒂斯的飞行汽车梦，但却受限于技术以及续航等等原因没有办法实现商用，还好这些积累都成为后续开发者珍贵的财富。

进入 21 世纪，随着无人驾驶技术和新能源动力技术的突破，飞行汽车也随之有了质的推进。2009 年，飞行汽车制造公司 Terrafugia 的飞车产品 Transition 全球首次试飞成功。进入 2018 年，全球首款量产飞行车 PAL-V 开始接受预定，自此飞行汽车开始进入深水区。

事实上，经过资本多年的追捧，飞行汽车已经涌入了大量的选手。截至目前，全球已有 160 多家企业加入“飞车混战”。这中间，不仅有波音、空客这样的老牌飞机制造商，还有吉利、丰田为代表的传统汽车制造商，更有像小鹏、峰飞航空科技、亿航等一批迎着风口成立的飞行汽车制造专业公司。

被政策推动的风口

在国外已经验证多年的飞行汽车，为何在近段时间开始在国内火起来呢？

过去，我国对航空空域的管理十分严格。由于所有空域都需管制，低空主要由空军具体管辖和指挥，任何飞行都需事前审批，因此造成了飞行审批周期长，手续杂，效率低的问题，所以在此前很长的一段时间里，我们通用航空发展一直停滞不前，与其对应的飞行汽车也没有太大的存在感。

事情在今年迎来的转机，今年 7 月份，湖南省获批成为全国首个全域低空开放试点省份，这意味着我国通用航空产业将迎来新一轮的发展。据相关新闻报道显示，湖南省在开放低空空域后，以文化体育、旅游观光等为主的消费型通航业务发展迅猛。

不仅如此，在此之前，为了促进我国无人驾驶航空行业管理与社会管理深度融合的新路径，在体制机制、政策法规等方面先行先试，有序开展我国民用无人驾驶航空试点示范工作，民航局结合民用无人驾驶航空试验基地（试验区）总体布局和重点任务，经过预审、答辩及实地考察三个环节的综合论证，批准了首批共 13 个民用无人驾驶航空试验基地（试验区）。

低空发展的契机已经打开，所以才会有这么多企业前赴后继地入局我国的低空领域，而飞行汽车只是其中的热度较大的一个风口而已。

由于国内的飞行汽车才刚刚开始，目前各个企业仍处在跑马圈地的阶段，各家研发方向仍然处于摸索阶段。

像前文提到吉利，其早在 2017 年就通过全资收购美国飞行汽车公司 Terrafugia（全资收购后，中文名为“太力”飞行汽车）进入飞行汽车领域。彼时的 Terrafugia 已推出过两代 Transition 和 TF-X 产品，其中技术最成熟的第二代 Transition 还被美国航空主管部门允许商业化使用。

而沃飞长空则是 2020 年加入吉利的傲势科技与美国的太力飞车组成的新公司，其主要业务为各类无人机和飞车产品的研发生产与运营，为新通航跨界生态提供整体解决方案。此次沃飞长空与德国 Volocopter 合资组建新公司也是极力看好中国飞行汽车市场红利而做的布局。

与吉利不同，小鹏汽车投资的小鹏汇天主要专注于载人飞行，其发布的旅航者 X2 犹如放大的“大疆无人机”，空机重量 360kg，最大起飞重量为 560kg，官方称其续航时间为 35 分钟，最大飞行速度可达 130km/h。公开信息显示，目前小鹏已经针对这款“新车”进行了一万次的试飞测试，首批飞行汽车将在今年年底推出，并将开放试乘体验。

而此前完成了 1 亿美元 A 轮融资上海峰飞航空科技有限公司主要以解决短途货运为主。至于为何没有一上来就“直接载人”，其高级副总裁谢嘉表示，“如果直接研发载人 eVTOL，会很难积累不同真实应用场景下的飞行时长，对产品的更新迭代是不利的。先做货运可以更好地积累相关的飞机飞行数据，也可以促使产品性能更加快速地升级进化到安全可靠的成熟阶段。”

虽然各个企业飞行汽车的发展方向有着明显的差异，但最终都指向一个终点 —— 载人飞行。

飞行汽车落地困难

载人飞行虽然很美好，但如何落地仍然是个问题。目前除了政策之外，其实还有诸多因素影响飞行汽车落地。

首当其冲的主要是动力。目前，飞行汽车采用的主流模式是基于电动垂直起降技术（eVTOL）的飞行器，这类飞行器主要靠电力发动，不需要滑跑助力，就可以起飞和着陆。

虽然像 Transition 和 PAL-V 这些采用混合动力和纯汽油驱动的飞行汽车续航更强，但由于需要滑跑，这类型飞行汽车并不是主流，因此目前大部分依赖于电池 eVTOL 飞车，基本上存在着续航能力严重不足的通病。

除了续航以外，还有一个问题就是安全性问题了。没人喜欢驾驶着一辆飞行汽车在天上突然出现问题。

这并不是危言耸听。2015 年，斯洛伐克公司 AeroMobil 飞车试驾时坠落，驾驶员跳伞逃生。2018 年，底特律的一辆混合动力飞车也在试飞时坠毁。

开飞车得先学会跳伞，我想没多少人愿意做这样的尝试。总的来说，驾驶一辆飞行汽车如果不像开一辆汽车一样简单，那么在很长一段时间里，飞行汽车仍然只是小范围的进行运营，没有办法大规模普及。