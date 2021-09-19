FF：法拉第未来与吉利合作取得实质进展，旗舰店选址北上广深

9 月 19 日下午消息，Faraday Future Intelligent Electric Inc. (法拉第未来，以下称 "FF") 今天在“919 未来主义者共创节”上宣布，FF 与吉利控股的双方合作取得了实质性进展，实现了技术合作的第一阶段。目前双方技术团队正在紧密对接，进行平台技术的验收及开发准备。

此次“919 未来主义者共创节”上，FF 中国 CEO 陈雪峰率公司高管团队首次集体亮相，并公布了 FF 91 量产交付最新进展以及渠道销售策略，表示 FF 91 在中国的首批旗舰店将选址北京、上海、广州、深圳四地。

陈雪峰还透露，公司中美双主场战略已取得重要突破，FF 和吉利控股的双方合作取得了实质性进展，实现了技术合作的第一阶段。目前，双方技术团队正在紧密对接，进行平台技术的验收及开发准备。此技术合作的落实，有助于推动双方探讨进一步的合作，同时也会促进 FF 中国业务的发展。

共创节上，FF 还介绍了 FF 91 量产交付的最新进展，表示随着全面展开的生产和技术保障的大规模人员招聘，全面负责领导 Faraday Future 的生产制造工作的生产制造副总裁 Matt Tall 的加盟，将加速实现公司上市后 12 个月内量产交付 FF 91 的承诺。但由于时差，FF 91 量产交付的具体细节随后将在 FF 美国举行的 919 共创节上对外公布。

此外，FF 还公布了 FF 91 在国内的销售及渠道策略。目前，FF 打造了线上线下融合的生态 O2O 直销模式，通过在线平台（FF Intelligent App 及 FF.com）、FF 自有门店、合作伙伴自有门店和展厅，形成轻资产的销售网络。官方数据显示，FF Intelligent App（FF 官方 App）上线两个月来，70%+ 的新增订单来自 App 平台。现在，FF 美国正在洛杉矶和纽约进行旗舰店选址；接下来，FF 中国将在北京、上海、广州、深圳四地进行 FF/FF Par 生态旗舰店选址。