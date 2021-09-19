造车加速：法拉第未来披露与吉利、珠海国资合作进展，FF 中国团队首次集体亮相

IT之家 9 月 19 日消息 今日晚间，法拉第未来 FF 官微发文称，该公司在北京成功举办了“919 未来主义者共创节”活动，FF 中国 CEO 陈雪峰携公司高管团队首次集体亮相，并宣布与吉利控股的双方合作取得了实质性进展，实现了技术合作的第一阶段。

▲ FF 中国 CEO 陈雪峰

陈雪峰表示，“目前，双方技术团队正在紧密对接，进行平台技术的验收及开发准备。此技术合作的落实，有助于推动双方探讨进一步的合作，同时也会促进 FF 中国业务的发展”。

此外，陈雪峰还介绍了 FF 91 量产交付的最新进展，表示随着全面展开的生产和技术保障的大规模人员招聘，FF 生产制造副总裁 Matt Tall 的加盟，将加速实现公司上市后 12 个月内量产交付 FF 91 的承诺。由于时差，FF 91 量产交付的具体细节随后将在 FF 美国举行的 919 共创节上对外公布。

IT之家了解到，FF 还在此次活动上首次公布了 FF 91 在国内的销售及渠道策略，宣布 FF 已成功打造了一套线上线下融合的生态 o2o 直销模式，将通过在线平台（FF Intelligent App 及 FF.com）、FF 自有门店、合作伙伴自有门店和展厅，形成轻资产的销售网络。

据悉，FF Intelligent App 上线两个月来果显著，旗下 70% 以上的新增订单来自 App 平台，目前已迭代升级，他们接下来将在北京、上海、广州、深圳四地进行 FF/FF Par 生态旗舰店选址。

▲ FF 中国高管合影

在此次“919 未来主义者共创节”北京站的活动上，FF 中国高管团队也首次集体亮相。FF 还表示，随着中美两地招聘的陆续展开，近期已持续有来自通用、福特、特斯拉等公司的优秀人才加盟。

▲ FF 参加现场活动的北京员工合影