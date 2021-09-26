荣耀赵明：有企业经常说顺势而为，但同质化竞争会让企业面临极端困难

9 月 26 日下午消息，2021 年乌镇世界互联网大会今日开幕，荣耀 CEO 赵明发表题为《创新驱动发展 开放促进共赢》的演讲。

赵明分享了在创新和全球化两个方面的观点。

他表示，在疫情困难时期，实际上智能终端设备在 2020 年还保持了一定的增长，而且在疫情时代还提出了办公、学习、出行等各种各样的需求，这些都需要企业通过创新来满足。

赵明强调了 AI 在智能终端以及各个产业上起到的至关重要的作用。“今天的操作系统我们一般都会说到 windows、安卓、iOS，但是未来 AI 可以实现操作系统的个人化，就是随着你使用操作系统一段时间之后，由于不同人的使用习惯，基于 AI 的训练和加持，操作系统越来越匹配你个人的需求，也就是说操作系统的个人化变得成为未来一个发展趋势。”

在创新上，他指出，有企业经常会说顺势而为，但很多时候，同质化的竞争会让企业顺势而为的行为走到一定程度，会面临着极端困难的情况。

赵明同时表示，今天的创新由于涉及到的技术领域非常之多，单独一个企业很难面对所有的挑战。因此荣耀在创新之外的第二个词就是全球化，荣耀将与全球合作伙伴沟通，微软，索尼以及国内企业等一起来解决今天的问题。“未来企业的发展和创新不是一个人的独舞，一定是大家协同起来。”他说。