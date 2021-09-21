荣耀智慧屏 X2 官宣：亿点色彩，9 月 26 日见

IT之家 9 月 21 日消息 荣耀已官宣将于 9 月 26 日举行荣耀智慧生活新品发布会，官方标出了从小到大的多款设备，包含电视、笔记本电脑、手机（或平板）、手表等，预计将有多款新品。

荣耀方面今晚宣布，荣耀智慧屏 X2 将于 9 月 26 日正式发布，配备 10.7 亿色广色域全彩屏，“亿点月色，一点相思。用丰富色彩，千里共赏月色”。

除此之外，还有搭载 500 万双摄的荣耀 MagicBook V 14 等产品，届时IT之家将为大家带来更多报道，敬请期待。