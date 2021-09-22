赵明：友商开发伴生芯片不太难、未来不排斥上市、Play 才是荣耀子品牌

9 月 22 日，今天荣耀召开了 Magic3 系列影像技术发布会。发布会后荣耀 CEO 赵明回应了近期对荣耀的传闻，包括上市以及子品牌传闻。赵明表示，荣耀会走向更加透明，未来也不会排斥上市，但是荣耀团队以及员工从来未期待一夜爆发的故事。

上市传闻：荣耀会走向更加透明

关于上市传闻，赵明此前就已经对上市做过回应，曾透露上市是荣耀的一个可选项之一，但是近期并未有上市计划，而是聚焦在业务发展上。

不过，业界关于荣耀上市的传闻并未停止。来自《时代财经》的报道称荣耀上市进程已经按下加速键，并已经开始向经销商咨询购买原始股。

对此，赵明表示，荣耀目前最关注的事情还是荣耀的业务发展和产品创新能力，团队和所有员工都没有追求一夜爆发出现，而是认为每一步都走踏实，才能走得更远。

“但是我们未来会走向更加透明和开放，未来荣耀融资的渠道会多元化，并不排斥未来在合适的机会有上市。”赵明表示。

星耀会成为荣耀子品牌？

根据企查查信息显示，荣耀旗下近期新增了一家全资控股的子公司 —“深圳星耀终端有限公司”。该公司成立于 7 月 20 日，经营范围包括移动终端、电子产品，以及 IoT 产品等等，地址与荣耀品牌独立后的新地址处在同一大楼。

有传闻称“星耀”将有可能就是荣耀的全新子品牌。

对此，赵明表示，荣耀并没有打算将星耀作为一个子品牌。星耀成立的目的更多是解决荣耀销售队伍专业化和体系化的问题，荣耀希望能够将优秀的线下员工包括销售人员、督导等通过线上来进行统一培养和培训，而星耀就是承载这样的任务。

“荣耀有一个线上的 Play 系列，未来慢慢演进，Play 有可能会成为独立子品牌。”赵明表示。

此前，赵明曾透露，荣耀已经从互联网品牌向线下体系拓展，从年轻时尚品牌向高端机型进发。在不远的将来，荣耀自身也会分化出新的子品牌，承担原有的“互联网手机”角色。

友商都在造芯，荣耀不排斥“造芯”？

手机造芯似乎已经成为常态，小米、vivo 以及 OPPO 纷纷宣布了自己的造芯计划，或者推出相关的 ISP 芯片。

对此，赵明表示，目前部分国产手机厂商做的更多是伴生芯片，相对难度并不是太高，更多是通过部分软件优化来提升消费者的体验。

“从荣耀本身来说，我们的研发更多聚焦在核心底层能力创造，包括算法、操作系统以及底层硬件。”赵明表示。

比如，未来是否要采用现有的 ISP 芯片还是独立的 ISP 芯片主要取决于产品构建的需要。

在研发层面，据了解，荣耀研发人员占比超过了 50%，有 5 大研发基地，100 + 实验室。