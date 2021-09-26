押注下一代半导体：欧盟发布年度战略前瞻报告，四大技术影响未来

9 月 26 日报道，近日，欧盟委员会通过了 2021 年战略前瞻报告。该报告共计 23 页，确定了数字超连接和技术变革（digital hyperconnectivity and technological transformation）等将影响欧盟未来的四大全球趋势。

报告还给出了 10 个关键的政策战略，认为欧盟可以在这些领域抓住实现其全球领导地位和战略自主的机遇。

其十个关键的政策战略分别为“确保可持续和有弹性的健康和粮食系统”、“确保脱碳和负担得起的能源”、“加强数据管理、人工智能和尖端技术的能力”、“确保和多样化关键原材料的供应”、“确保标准制定方面的全球先行者地位”、“建立弹性和面向未来的经济和金融体系”、“发展和留住符合欧盟抱负的技能和人才”、“加强安全和防御能力以及进入空间”、“与全球伙伴合作，促进所有人的和平、安全和繁荣”和“加强机构的应变能力”。

欧盟 2021 年战略前瞻报告是欧盟制定其战略政策的重要参考，在量子计算、太空技术等领域中已开始执行该报告的建议。芯东西将重点编译欧盟 2021 年战略前瞻报告中有关半导体、量子技术、材料、数字技能培训和航天工业等内容，展现欧盟在这些领域面临的机遇和挑战。

01.欧盟占全球技术创新 2 成，AI 和量子技术落后中美

2021 年战略前瞻报告首先回顾了欧盟在知识和创新上的总体结果。

报告称，欧盟是全球的一个重要技术研发参与者，它占到了世界研发总量、出版物和专利数量的 20%，但是在私人投资研究等指标上欧盟落后于澳大利亚、加拿大、日本、韩国和美国。

自 2014 年以来，欧盟超越了澳大利亚、加拿大、巴西、印度、俄罗斯、南非等国家，但是落后于日本、韩国、美国和中国。

在人工智能、大数据和机器人技术方面，欧盟的实力和日本类似，但落后于美国和中国。在量子技术领域，美国、日本和中国则处于领先地位。报告称，预计到 2025 年欧盟将拥有第一台具有量子加速功能的计算机；如果投资能够跟上，2030 年欧盟可能将成为量子技术的领先集团。

▲ 2020 年提交量子计算专利申请的 100 家领先企业分布

其他如微电子、生物可降解新材料、柔性和印刷电子、石墨烯等新技术有着较好的前景，清洁氢能、低碳燃料、碳捕获/存储/使用、下一代可持续电池、生物基技术和材料、甲烷裂解、高温超导、现金地热和海洋能、高海拔风能发电以及核裂变等技术在低碳环保上有着巨大潜力。

此外，超度连接（hyperconnectivity）正在推动技术转型。2020 年全球联网设备为 304 亿部，到 2030 年，这一数字可能会增长到 2000 亿部。

然而新技术和超度连接也带来了很多挑战。随着自动化程度的提升，很多工作岗位将会消失。2018 年，欧盟发现约 14% 的工人岗位面临被自动化设备所取代的风险。未来，全球约 50% 的工作可能会实现自动化，而自动化所产生的新岗位则需要新的技能。

如果上述问题不能得到解决，可能会对人们的基本社会权利造成侵蚀，并加剧国家内部和国家之间的不平等与依赖性。数字化转型则可能增加电子垃圾，提高对能源和稀有资源的消耗。

同时，在新的技术和在线平台的推动下，大规模虚假信息和信息战将威胁到国家制度和安全。无论是国家、有组织犯罪集团，还是企业或个人，都有可能通过传播虚假信息获得竞争优势。这将威胁到欧盟自身的民主制度，使人们两极分化，将健康、安全和环境等置于危险境地。

02.要加强非欧盟国家厂商在半导体产业链中的价值

由于数据量不断提升、新技术逐渐兴起，半导体需求正呈指数级增长，欧盟需要更加坚定地致力于下一代半导体的开放和生产。欧盟当前在半导体制造设备方面处于优势，很多半导体设备的重要供应商总部都在欧盟国家。但是欧盟半导体厂商在下一代处理器和先进制程的生产上处于劣势。

此外，中国、美国、韩国正在大力投资，提升国内的半导体生产能力。这些地区的芯片制造商纷纷宣布建厂、扩产。欧盟如果需要投资下一代处理器和半导体产能，就要加强非欧盟国家厂商在欧洲生产、研发、投资以及整个供应链中创造的价值。

03.国防工业材料依赖非欧盟国家，海底、太空将成新矿场

在报告作者看来，关键原材料的供应也是欧盟技术转型的关键。风能、太阳能和电动汽车电池等绿色技术将在未来 20 年里加大钴、锂、石墨、锰和镍等资源的消耗。

除了绿色技术，小型无人机市场迅速扩大，预计到 2030 年，应用于小型无人机的镓、铟、钪、钛等资源将呈指数级增长，而中国提供了超过 1/3 的上述资源。而其国防工业更是严重依赖非欧盟国家的输入。以飞机为例，其中接近一半的材料来自于非欧盟国家，还有着关键材料需求增加和主要供应商进行限制的风险。

报告建议欧盟通过供应多样化、更多地使用二次材料来减少对非欧盟国家的战略依赖。在关键材料多样化供应潜力有限的情况下，相关行业应当从战略层面上，持续进行提高材料利用效率、延长产品寿命和循环等策略。欧盟可以根据国际原则从海底或太空获得相应资源。

04.太空为欧盟贡献超 460 亿欧元，先进技术应当加大应用

报告将空间技术和人工智能一起列为了应对威胁和预测未来风险的战略手段。而从经济层面，太空为欧盟贡献了 460 亿-540 亿欧元，预计 2040 年航天航空领域对全球的经济贡献将达到 1 万亿欧元。

欧盟目前在卫星服务等领域处于领先地位，但是在航天飞船和太空任务等方面由美国、中国和俄罗斯所主导，并且这些国家越来越多的私人公司正参与进来。而缺乏用于国防和国家安全的发射任务，欧盟的航空公司在竞争上处于劣势，不得不更依赖于商业太空市场。

欧盟应当提升其自身空间设施的战略意义，并最大限度地应用新的技术，如先进发射器、纳米卫星、机器人、大型星座设备（large constellations）和基于量子技术的安全通信、地球观测等。欧盟还应该为新的空间活动做好准备，并利用其工业能力，促进在轨服务或空间数据中心的发展。

05.欧盟正在竞争新兴技术标准制定者

在新兴技术方面，欧盟则正在竞争标准制定方面“先发者”。具体来说，欧盟的重点关注技术包括人工智能、区块链、量子技术、网络安全、健康和空间领域的数据、数字货币和化学品等。其他的优先领域包括氢能、储能、海上风能和可持续运输等绿色技术。

报告写道，“我们的贸易伙伴在标准制定方面采取了更加果断的行动，例如中国正在制定新的五年计划，以便将下一代技术应用于‘一带一路’倡议的 140 个国家中。”欧盟的贸易地位是其监管和标准制定的关键驱动因素。欧盟是世界贸易的最大参与地区，也是 74 个国家的第一大贸易伙伴，超过中国（66 个）和美国（31 个）。

报告总结，欧盟标准对其影响全球秩序和领导气候变化、可持续性和消费者保护、个人数据和工作权利至关重要。欧盟将进一步积极开展监管合作，确保在国际标准化组织等国际规范制定组织中发挥主导作用。

06.青年就业面临数字化技能需求挑战

在新兴技术的发展下，年轻人的就业成为了报告的一个重点内容。报告说，欧盟需要通过有针对性的支持计划帮助青年就业，促进从教育向就业的过渡、创造高质量的入门级就业机会、让青年参与政策对话等措施是年轻人进入劳动市场的关键。

不过在数字化技能培训和让年轻女性学习 S.T.E.A.M.（科学、技术、工程、艺术和数学）等科目上，欧盟仍面临着挑战。

报告预计，到 2050 年 54% 的就业市场参与者将接受中学之后的教育。欧盟应当鼓励更多的人才（在大学、研究机构或企业）留在欧洲，减少成员国与地区之间的人才外流。

07.欧盟应建立数据存储能力，避免受制于非欧盟国家

报告称，欧盟的数字主权将取决于其存储、提取和处理数据的能力，同时也取决于能否获得人们的信任、安全并保障其基本权利。数字经济的施行可能会对欧盟的经济和竞争力产生积极影响，特别是数据技术、高性能云和边缘计算等技术将起到更积极的作用。

欧盟公司和政府将越来越多地采用用户和实体数据用于数据分析、物联网和人工智能。为了促进下一代颠覆性云和边缘技术的发展和部署，欧盟出台了重要的投资目标和融资工具。随着数据在工业和商业应用中被越来越多地采用，工业物联网系统、5G/6G 和边缘计算应用的开发和部署，对实现双过渡的目标至关重要。

在如今的大数据和高级分析领域，美国和中国处于领先地位。这些技术有助于发现可能的危机、发现疾病和远程监测军事活动。从欧盟的角度来看，这些技术的开发需要尊重其基本权利和欧盟的价值观，特别是这些技术依赖于包含个人隐私的大量数据情况下。

目前，欧盟的大量数据主要在由非欧盟运营商进行云存储和处理，这使得其大量数据受制于第三国司法管辖区，可能会造成欧盟的依赖性和风险。报告建议欧盟应该建立起存储数据的能力，并确保数据访问的公开、安全和透明以及大量数据的连接可用性。欧盟还需要开发、部署值得新来的人工智能，并于世界各地的合作伙伴一起推动标准和价值观的实施。

在开发和部署值得信赖的人工情报方面保持其领先优势。它应与世界各地的值得信赖的合作伙伴一起促进标准和价值观。

08.结语：抢先制定新兴技术标准有助于行业发展、规范

这份报告不仅给出了欧盟当前在众多领域面临的挑战和机遇，作为其年度战略前瞻，更清楚地展现了全球在半导体、量子计算、航空航天、数字化趋势下的发展，以及欧盟对于当前发展趋势的看法。

对于中国来说，其中不少领域的挑战和机遇也是中国所面临的。其中欧盟在各个新兴技术标准上的积极举动有助于当地行业发展和规范，具有一定参考价值。