微星 Creator P50 创作者迷你主机发售：拉丝金属机箱/11400F，7999 起

IT之家 9 月 26 日消息 微星于 9 月 22 日在国内发售了 Creator P50 创作者迷你主机。这款主机采用了白色的机箱，容量仅为 4.72L。机箱正面具有不规则金色曲线，左侧拥有淡蓝色灯光点缀，侧板使用 拉丝金属设计，通风口使用了不规则的条纹形状，设计现代优雅。

微星 Creator P50 主机提供三种配置可选，均搭载英特尔第 11 代标压处理器、B560 芯片组，以及英伟达独立显卡。具体来看，i5-11400F 处理器为 6 核 12 线程，睿频最高 4.4GHz。i7-11700F 处理器为 8 核 16 线程设计，主频最高 4.9GHz。

此外，主机提供英伟达 GTX 1660S、RTX 3060 显卡可选。

IT之家了解到，微星 Creator P50 主机搭载雷电 4 接口，速率可达 40Gbps；同时内置英特尔 AX210 Wi-Fi 6E 无线网卡，支持 MU-MIMO，改善信号。主机搭载高清音效组件，提高耳机音质；MSI Center 软件可以调整系统界面，提高工作效率。

以下为微星 Creator P50 迷你主机配置和售价：