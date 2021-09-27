国务院：网络游戏、直播等应针对未成年人设置时间、消费管理等功能，不得为未满十六周岁儿童提供直播发布者账号注册服务

IT之家 9 月 27 日消息 今日，国务院印发了《国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知》，该通知提出，网络游戏、网络直播等应针对未成年人设置相应的时间管理等功能，不得为未满十六周岁儿童提供网络直播发布者账号注册服务等。

在儿童与安全方面，该通知的第十条指出，要加强未成年人网络保护，其具体措施如下：

落实政府、企业、学校、家庭、社会保护责任，为儿童提供安全、健康的网络环境，保障儿童在网络空间中的合法权益。加强网络监管和治理，完善和落实网络信息监测、识别、举报、处置制度，依法惩处利用网络散布价值导向不良信息、从事危害未成年人身心健康的行为。 网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者，针对未成年人使用其服务依法设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能，不得为未满十六周岁儿童提供网络直播发布者账号注册服务。 加强网络语言文明教育，坚决遏阻庸俗暴戾网络语言传播。实施国家统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等措施。 加强儿童个人信息和隐私保护。

IT之家了解到，国家新闻出版署也在此前下发了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，腾讯、网易等厂商都表示将严格遵守，积极落实，并且已经上线新的未成年人防沉迷系统，系统设定未成年人每周限玩 3 小时等。