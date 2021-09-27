江苏省消保委点名世纪佳缘等婚恋交友平台，线上相亲信息或有假

IT之家 9 月 27 日消息 随着互联网和移动互联网的不断发展，用户行为习惯逐渐转为线上，适婚人群也愿意通过婚介平台寻找与认识自己的婚恋对象，网络婚恋市场潜力巨大。

昨日，江苏省消保委发文，通过网络问卷调研和体验员实际体察相结合的方式开展了专项调研。

IT之家了解到，江苏省消保委调研了世纪佳缘、百合网、珍爱网、网易花田、我主良缘 5 个网络婚恋交友平台。

问卷调研结果显示，近五成消费者对网络婚恋交友平台的总体印象一般，45.1% 的消费者在线上婚恋交友平台注册时填写的信息不是完全真实的。

根据体验员调研结果显示，在网站注册时，5 个平台均未对会员的身份证明、财产状况等主要信息进行强制性认证审核。

也就是，只要填写了个人基本信息，完成账号注册，即可成为平台普通会员了。但普通会员，在平台上是无法与其他会员进行互动，甚至连其他会员的普通信息都无法查看。想看，那就得购买各类收费的会员服务才能查看。

然而，体验员在 5 个平台充值了 10 个会员后，平台依然未对会员信息进行任何审核。

人脸识别、身份、学历、车辆、房产等认证均为选填项，并无强制要求。

会员在信息中填写了有房有车，平台也没有要求上传房产证、机动车行驶证等相关证明材料。

江苏省消保表示，消费者在线上网站无论充值成何种会员，所接受的服务都存在不确定性，消费者看到的任何对方信息均可能为虚假或伪造，平台无任何审核或强制流程，也无任何特别提示告知消费者“注册用户存在信息不真实可能性”，既没有尽到审核义务也没有尽到提醒注意义务。

此外，线上平台购买的服务大多以年为单位，费用在 100-700 元不等，购买时，部分平台及服务未在明显位置提醒消费者退款规则。

江苏省消保委认为：

（一）平台审核漏洞、侵犯消费者安全保障权

婚恋平台只顾推销、无审核的行为，使消费者人身、情感和财产均暴露在巨大风险中，已严重侵犯消费者安全权。

（二）“洗脑式”营销、承诺无法兑现、涉嫌虚假宣传

世纪佳缘、珍爱网、我主良缘在宣传时进行的安全性承诺和宣传内容是虚假的，平台存在欺骗、误导消费者情况，其行为涉嫌虚假宣传。

（三）退费规则不明确，侵犯消费者知情权和公平交易权

本次调研中，部分网站对充值会员退费规则未完全明确，实体门店的所有会员协议中也都未明确规定解约条件及双方应当承担的违约金比例，消费者在购买时无法得知所签订合同的具体解约情况，会员协议存在披露不完善情况，侵犯消费者知情权。