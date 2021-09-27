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魅蓝 HiFi 解码耳放开售：搭载独立 DAC 解码芯片，售价 79 元

2021/9/27 12:11:58 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 27 日消息 魅蓝今日上新一款 HiFi 解码耳放，售价 79 元，现已正式开售。

魅蓝 HiFi 解码耳放搭载独立 DAC 解码芯片（科胜讯 CX31993），支持最高 32bit/384KHz 的 PCM 解码输出；此外，该解码耳放支持自适应 16~600Ω 阻抗负载，在 32Ω 的阻抗下可以提供 31mW 推力。

设计方面，魅蓝 HiFi 解码耳放采用蓝色设计，TPE + 凯夫拉编制线，兼容大多数 USB-C 接口设备，售价 79 元，现已开售。

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关键词：魅蓝耳放

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