小米 Civi 正式发布：丝绒 AG 玻璃、小米最小下巴，2599 元起

IT之家 9 月 27 日消息 小米在今日下午召开“一场天生好看的科技发布会”，正式发布了小米 Civi 手机。

在外观方面，小米 Civi 拥有三种配色，分别为：怦怦粉、轻轻蓝、闪闪黑。小米 Civi 采用丝绒 AG 玻璃，可带来如天鹅绒般柔软触感。该手机还拥有 1.4mm 金属中框，极窄腰线，手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，十分便于手小的女性用户握持。

不过，6.98mm 的轻薄并未牺牲续航，小米 Civi 拥有 4500mAh 超大电量，还支持 55W 超级秒充，45 分钟即可充至 100%。经小米实验室模拟用户日常使用测试，续航可达 1.15 天。小米称，这可能是今年续航最好的小米手机。

在拍照方面，小米 Civi 前置 3200 万高清镜头，让你每一面都清晰呈现；支持 AF 自动对焦，无论远近，想怎么拍就怎么拍；前置双柔光灯配合屏幕柔光环，自带聚光灯，无惧黑夜。小米 Civi 还拥有像素级肌肤焕新美颜黑科技，保留皮肤细节，打造原生美肌人像，还原天生好皮肤。

小米 Civi 后置 AI 三摄主角相机，包括：6400 万像素高清主摄、超广角、微距，三颗镜头覆盖日常场景，其主角镜头支持大光圈模式，可虚化背景，突出主体。

小米 Civi 采用 6.55 英寸 3D 微曲 OLED 柔性屏，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，拥有 402PPI、真 10bit 色彩，峰值亮度为 950nit。

该手机的屏幕“下巴”整体缩减 16% 至 2.55mm，是小米迄今为止最小下巴，带来沉浸视野。

在性能方面，小米 Civi 搭载骁龙 778G 芯片，采用 6 纳米旗舰级工艺制程，8 核高性能。该手机还通过泰尔实验室 36 个月抗老化认证，提供 36 个月流畅护航。

小米 Civi 拥有塔式散热加持，搭载最新一代智能温控系统，9 层石墨烯均温板堆叠，该手机还支持 VRS 可变分辨率渲染，支持《王者荣耀》90 帧高帧率。

在价格方面，小米 Civi 不同配置版本的价格如下：

8+128GB，2599 元

8+256GB，2899 元

12+256GB，3199 元

IT之家了解到，小米 Civi 将于 9 月 27 日 15:00 开启订金预售，并在 9 月 30 日 10:00 全渠道正式开售。