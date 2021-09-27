豆瓣部分娱乐小组不限期停用整改

IT之家 9 月 27 日消息 9 月 27 日，豆瓣 App 显示，为响应“清朗”专项行动要求，豆瓣多个娱乐小组不限期停用整改，包括“影视综艺双一流”、“豆瓣人才交流基地”等小组。另外，“豆瓣秀组”、“青青草原”小组已经无法搜索到。

9 月 23 日，豆瓣 App 显示，为响应“清朗”专项行动要求，豆瓣鹅组被停用整改两个月。

IT之家获悉，今年 6 月，豆瓣表示，将持续开展整治“饭圈”乱象的专项工作。专项行动期间，将封禁一批造谣攻击、侵犯隐私、诱导集资等影响恶劣的帐号，从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规帐号；从重处置出现“饭圈”乱象的小组，一旦发现纵容饭圈乱象或屡教不改的小组将从重处置，方式包括但不限于：暂停部分功能、停用整个小组、甚至解散小组。

豆瓣表示，在专项行动期间，针对“粉丝聚集”、“互撕谩骂”、“八卦爆料”、“制造舆论”、“养号刷评”等问题，平台将上线相应的应对措施。包括但不限于：

（1）对“饭圈”乱象比较突出的小组，停用小组分区、转发、收藏等功能；

（2）加大对问题小组组内违规内容的的清理力度；

（3）对纵容“饭圈”乱象或屡教不改的小组将从重处罚，包括：暂停部分功能、停用整个小组、甚至解散小组；

（4）禁止创建可能引发“饭圈”乱象类的小组；

（5）清理违规群组版块，持续解散以打投、应援、集资、控评、八卦、爆料等为主题的粉丝群组，阻断对粉丝群体产生不良诱导甚至鼓励滋事的渠道；

（6）整顿和规范粉丝群体帐号，加强对明星粉丝团、后援会等帐号的管理，未经授权的个人或组织一律不得注册明星粉丝团帐号；

（7）封禁造谣攻击、侵犯隐私、诱导集资及职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规帐号；

（8）严控未成年人参与，进一步采取措施，严禁未成年人打赏，严禁未成年人应援消费，严禁未成年人担任相关群主或管理者。