龙芯中科自主指令系统 LoongArch 通用处理器 3A5000、服务器处理器 3C5000L 亮相

IT之家 9 月 27 日消息 2021 中关村论坛近日顺利召开，龙芯中科副总裁张戈出席 2021 论坛的国际技术交易大会，现场首发龙芯 3C5000L 服务器解决方案。

据介绍，龙芯 3C5000L 服务器解决方案搭载全新龙芯 3C5000L 处理器芯片，采用四核四 Die 封装，单片 16 核，典型支持 2-4 路互联，整机可支持 64 核。

据悉，四路 64 核服务器 SPEC CPU2006 分值可超过 900 分，达到中高端主流服务器的水平，较龙芯 3B4000 服务器性能提升至少 700-800%。

龙芯 3C5000L 处理器基于自主指令系统 LoongArch 打造，运行效率更高，相同的源代码编译成 LoongArch 比编译成龙芯此前支持的 MIPS 指令系统，动态执行指令数平均可以减少 10%-20%。

官方表示，龙芯 3C5000L 服务器解决方案与同类方案相比具有四大优势：

自主架构，指令架构与片内 IP 全部自主设计，不需国外授权；

性能超群，性能及用户体验领先国产同类产品；

生态兼容，通过二进制翻译实现跨指令平台应用兼容；

安全融合，专门机制防止“幽灵”与“熔断”攻击，集成安全可信、商用密码模块。



此外，龙芯中科还展示了基于自主指令系统 LoongArch 打造的通用处理器 3A5000。

IT之家了解到，龙芯中科 2020 年推出了自主指令系统 LoongArch，该指令系统基于龙芯二十年的 CPU 研制和生态建设积累，从顶层架构，到指令功能和 ABI 标准等，全部自主设计，不需国外授权。

今年 7 月，龙芯中科发布龙芯 3A5000 处理器，该产品是首款采用 LoongArch 的处理器芯片，性能逼近国际主流水平，这标志着自主研发 CPU 的性能完全可以超过引进技术的 CPU。

LoongArch 充分考虑兼容生态的需求，融合 X86、ARM 等国际主流指令系统的主要功能特性，并依托龙芯团队在二进制翻译方面的技术积累创新实现跨指令平台应用兼容。