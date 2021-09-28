Spotify 启动广告宣传攻势，吸引更多广告主

北京时间 9 月 28 日早间消息，据报道，流媒体音乐公司 Spotify 希望通过名为“All Ears on You”的新广告来吸引更多广告商和内容发布商。

Spotify 副总裁兼全球广告业务和平台负责人杰伊・里奇曼（Jay Richman）说：“我们不仅为顶尖品牌和大型表演服务，也为中小企业和 DIY 创作者服务。”

该广告将在美国、加拿大、英国、澳大利亚、西班牙和新西兰等市场投放，方式包括数字视频、社交媒体和 Spotify 上的音频广告。这些广告的内容是一些气泡中行走或漂浮的人们，旁边的标语是“到达最具沉浸感的观众”。

Spotify 将与 Interpublic Group 旗下创意机构 FCB New York 合作开展此次宣传活动。

此举是正值 Spotify 的听众人数即将超过苹果之际。根据市场研究公司 eMarketer 的预测，到 2021 年底，Spotify 每月的播客听众数将达到 2820 万，超过苹果的 2800 万。

根据贸易组织 Interactive Advertising Bureau 的数据，2020 年美国播客广告收入增长 19%，达到 8.42 亿美元，今年将超过 10 亿美元，到 2023 年将达到 20 亿美元。Edison Research 和 Triton Digital 则估计，约有 1.16 亿美国人每月都会收听播客，在 12 岁以上美国人口中占比达到 41%，高于 2020 年的 37%。

Spotify 是一家音乐流媒体服务公司，近年来随着在播客和现场音频方面加大投入而发展壮大，包括与播客制作公司 Gimlet Media 和比尔・西蒙斯（Bill Simons）的 The Ringer 合作，并签订了超过 1 亿美元的播客和现场音频许可协议。该公司已经借此将自己重新塑造为一家音频公司，并在业界占有举足轻重的地位。

Spotify 还着手在播客中进行广告创新。多年来，播客行业一直通过观众下载的剧集数量来衡量效果，但这并不表明是否有人真的听过相应的内容，或者他们是否跳过了其中的广告。

去年，Spotify 开始通过流媒体投放广告，据称可以更准确地跟踪广告展示、受众画像和其他数据。该公司收购了播客广告平台 Megaphone。今年早些时候，该公司还推出了 Spotify Audience Network，让广告商可以在 Spotify 自己的内容和其他地方针对特定受众投放广告，而不仅仅是特定节目中的广告位。该公司表示，这帮助他们将可销售的播客广告位扩大到原先的三倍。

广告在第二季度为 Spotify 贡献了 12% 的营收，高于一年前的 7%。“我们现在终于看到广告业务爆发，成为公司的重要收入驱动因素。”Spotify CEO 丹尼尔・埃克（Daniel Eck）在 7 月份表示。

该公司称，与去年同期相比，该公司广告部门营收本季度增长了一倍多，播客广告收入增长了 7 倍以上。

“我们的目标其实是能与 Snap 和 Twitter 一较高下，满足包括小企业在内的广告主的期望。”Spotify 首席内容和广告业务官道恩・奥斯特罗夫（Dawn Ostroff）说。

市场研究公司 Forrester Research 高级分析师科林・考尔伯恩（Colin Colburn）表示，广告商长期以来一直将 Spotify 视为更广泛的媒体和营销领域的新兴企业，这些平台热度迅速提升。

市场研究公司 Gartner 高级总监埃里克・施密特 (Eric Schmidt) 表示，音频广告平台面临的一大挑战是广告商的支出究竟获得了多大的回报。

“如果无法立即点击某些内容，或者当你正从一个媒体到另一种媒体关注某个广告时…… 很难将各个点联系起来。”施密特说。

Spotify 表示，该公司正在测试一种工具，可让消费者直接与 Spotify 应用中的广告产品互动，从而提高广告测量的准确度。里奇曼表示，这便可以“让营销人员在广告支出和投资回报之间建立了更直接的关系”。

Facebook 等公司也曾经凭借吸引小企业客户获益匪浅。

但施密特认为，正因如此，反而会导致 Spotify 遭遇一些障碍。

“此事非常艰难，因为夫妻店都使用 Facebook，所有人都使用 Facebook。”他说。