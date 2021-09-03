Spotify CEO：苹果应用商店允许第三方支付是正确的一步，但仍不公平

北京时间 9 月 3 日早间消息，据报道，在苹果允许开发者告知用户可选择在 App Store 之外注册和管理订阅的消息爆出后不久，流媒体音乐服务平台 Spotify 首席法律官和创始人/首席执行官就发表了看法。

Spotify 从不避讳推动苹果应用商店关于公平方面的改革，包括与 Epic Games 一起成为应用公平联盟（Coalition for App Fairness）的创始成员，并多次在国会作证。

Spotify 批评最多的是，苹果应用商店不让 iPhone 和 iPad 用户知道，他们可以直接通过 Spotify 以较低的价格注册其流媒体音乐服务，而不是使用应用程序内购买的方式。

据了解，为了回应日本公平贸易委员会 (Japan Fair Trade Commission)，苹果将于 2022 年初更新其应用商店指导方针，允许阅读器应用程序开发商“在其网站分享单个链接，以帮助用户设置和管理自己的账户。”

尽管苹果提到，这些变化只影响“阅读器”应用，但该公司强调，这包括提供订阅数字杂志、报纸、书籍、音频、音乐和视频内容的应用。

这一点确实为开发人员提供了更多选择，但关于指导方针的细节和执行情况还不完全清楚。

作为回应，Spotify 首席法律官霍拉西奥・古铁雷斯 (Horacio Gutierrez) 更新了该公司之前制作的一张图表，在“禁止开发者对应用内外用户的通信限制”旁边加了一个星号，上面写着“范围小/不适用于所有应用”。

古铁雷斯表示，“苹果对应用商店规则的选择性调整是受欢迎的，但这还远远不够。”

Spotify 创始人兼首席执行官丹尼尔・埃克（Daniel Ek）转发了这条推文，并评论说，他同意此举是“朝着正确的方向迈出的一步，但并没有解决问题。”

埃克继续表示，应用程序开发者希望适用于所有应用程序的清晰、公平的规则。我们的目标是一劳永逸地恢复竞争，而不是每次采取任意、利已的一步。我们将继续努力推动达成一个真正的解决方案。

在此之前，苹果公司宣布，由于 2019 年的一场集体诉讼，苹果应用商店上周做出了其他调整。