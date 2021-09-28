疫情后需求激增，英国等地网约车用户再次面临打车困难

北京时间 9 月 28 日早间消息，近期，英国多名网约车用户表示，在一天中的某些时间段，使用 Uber 和 Bolt 等网约车平台打车非常困难。

这些用户表示，近几周，由于网约车打车难，他们遭遇了会议迟到或晚间无法回家等问题。还有人表示，由于车费涨价，他们不得不承担更高的价格。通常，网约车平台会在订单繁忙时动态调价，而根据用户的说法，近期这些问题在深夜或周末频繁发生。

打车难问题归根结底是供需问题。换句话说，打不到车是因为没有足够的司机来接单，而这也导致了涨价。

Bolt 联合创始人及 CEO 马库斯・威利格（Marcus Willig）上周表示，用户看到的价格“比以往任何时候都要更高”。

目前 Bolt 的估值为 40 亿欧元（约合 47 亿美元）。威利格透露，疫情隔离解除之后，用户对网约车服务的需求比公司预期中更强劲、增长速度更快。“从供给侧来看，司机还无法满足需求，”他说。

Uber 也面临着同样的问题。该公司表示，英国市场的需求快速上升，但司机总数仍然与疫情之前持平，约为 7 万人。

Uber 的英国业务早在 5 月份就恢复到了疫情之前的水平，目前许多城市的需求则超过了疫情前水平。例如，与 2020 年 3 月之前相比，伯明翰的需求增长了 22%，谢菲尔德增长了 30%，诺丁汉增长了 40%。

Uber 英国业务的发言人表示：“随着城市恢复发展，我们正在鼓励 2 万名新司机注册，以满足乘客的需求。”

打车难成为常态

金融科技创业公司 Flux 财务负责人罗伯特・科林斯（Robert Collings）表示，近期在伦敦，用 Uber 和 Bolt 打车的体验都令他失望。他说：“用户应该可以在几分钟内打到车，但最近我打车时会等很长时间，甚至被司机取消订单。而我也不得不去看其他出行选择。”

他提到，他有一次在工作日凌晨 1 点用 Uber 打车。当时有几名司机接单，但随后又取消，与此同时车费价格从 11 英镑涨到了 28 英镑。他随后又试了试 Bolt，在被司机多次取消订单后终于有司机来接他。

科林斯说：“从第一次打开应用到上车，我可能等了大约 15 到 20 分钟。如果你急着想要回家睡觉，这样的等待时间似乎太长了。”

类似地，一家视频会议平台的首席产品官戴夫・汤姆森（Dave Thomson）也表示，在伦敦，他和妻子现在都不得不通过 Uber、Bolt 和 FreeNow 等多个平台同时打车，以增加打到车的机会。他说：“我们会同时打开这 3 款应用，看看哪个平台能先打到车。”

实际上，这类问题并不仅限于英国。在里斯本、巴黎、华沙和墨尔本，许多用户也在抱怨类似的问题。

司机转行送外卖

许多司机在疫情爆发期间停止了为 Uber 和 Bolt 等平台工作。还有一些司机转移到了新的工作岗位，从而获得病假工资和带薪休假等劳动福利，但这样的工作灵活性较差。

网约车专家哈里・坎贝尔（Harry Campbell）表示：“目前司机严重短缺。”他指出，自疫情爆发以来，网约车平台的订单减少，但外卖服务的需求却大幅增加。因此司机们也意识到，他们可以用汽车来送外卖，而不仅仅是送乘客。

坎贝尔说：“许多网约车司机在疫情爆发期间转行送外卖。报酬并没有减少，而他们也不必处理与乘客打交道时的麻烦。”毕竟，送外卖时不会因为路线走错而被投诉，也不会遇到喝醉酒呕吐的乘客。

更高的报酬？

目前，Uber 和 Bolt 都需要让更多司机重新回到自己的平台。

今年 4 月，Uber 表示，将拿出 2.5 亿美元用于一次性激励，吸引更多司机回到平台接单。

Uber CEO 达拉・科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）表示：“我们很快就意识到，需要把更多司机吸引到我们的平台上来。因此第二季度，我们更多地向供给侧倾斜，尤其是在美国，以重塑并发展我们的司机群体。第三季度，我们已经看到这些投资初步带来的效果。我认为，进入下半年，随着定价的放松，成交量将明显加速。”

Bolt 西欧地区经理萨姆・雷西迪（Sam Resity）表示：“与其他公司一样，Bolt 希望吸引更多司机注册。”

展望未来，研究城市出行的数据科学家塔索斯・诺拉斯（Tasos Nolas）认为，网约车行业正处于“定型的阶段”。“我认为不同平台将争夺劳动力资源，而司机至少应该能获得更好的报酬。不过，这对网约车行业的整体经济竞争力意味着什么？这将是个持续的重大风险。出租车最终可能会赢得这场竞争。”